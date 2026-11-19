19 nov. 2026 - 15:35 hrs.

Un emotivo momento familiar enfrenta el comunicador Daniel Valenzuela, luego de revelar que su hija mayor, Eloísa, tomó una importante decisión que cambiará su rutina durante los próximos meses.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotografías junto a su primogénita y le dedicó un sentido mensaje, dejando en evidencia cuánto la extrañará durante esta nueva etapa.

“No quiero que te vayas. Me vas a hacer falta un montón. Te amo”, escribió inicialmente el comunicador.

En la misma publicación, Valenzuela reveló que el viaje de su hija está cada vez más cerca y que ya comienza a sentir su ausencia: “Queda menos de un mes y ya te extraño, sé que vas a regresar más resuelta, más madura y más clara. Eres capaz de todo, genia”, agregó.

Los detalles de la nueva etapa de la hija de Valenzuela

En conversación con el portal Mamás Bellas, Daniel Valenzuela entregó más detalles sobre el importante desafío que asumirá Eloísa durante los próximos meses.

Según explicó, su hija viajará sola a Estados Unidos en diciembre, específicamente antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La joven permanecerá aproximadamente tres meses en el país norteamericano, donde realizará un programa Working Holiday, una experiencia que le permitirá vivir en el extranjero y combinar estadía con actividades laborales: “Va a estar como tres meses allá, va a hacer un Working Holiday, ella se va solita”, detalló el comunicador.

De esta manera, Eloísa se prepara para vivir una experiencia fuera de Chile, mientras su padre comienza a asumir la distancia que significará tenerla lejos durante ese período.

Daniel Valenzuela recordó que otra de sus hijas también vivió una experiencia similar

Durante la conversación, el comunicador también recordó que esta no será la primera vez que una de sus hijas emprende una aventura fuera del país.

En ese sentido, mencionó que anteriormente su otra hija, Alondra, también había partido al extranjero: “Antes se había ido la Alo y ahora se va la Elo”, comentó Valenzuela, dando cuenta de cómo sus hijas comienzan a vivir nuevas experiencias de manera independiente.

Así, el animador se prepara para acompañar a distancia a Eloísa en este nuevo desafío personal, mientras espera su regreso a Chile tras los tres meses que permanecerá en Estados Unidos.

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