19 nov. 2026 - 15:21 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves 19 de noviembre, a las 15:09 horas, se registró un sismo de magnitud 5.1 en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 55 km al oeste de Los Vilos en la región de Coquimbo, con una profundidad de 26 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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