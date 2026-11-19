Temblor en la zona centro norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La tarde de este jueves 19 de noviembre, a las 15:09 horas, se registró un sismo de magnitud 5.1 en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 55 km al oeste de Los Vilos en la región de Coquimbo, con una profundidad de 26 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.