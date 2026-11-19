19 nov. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un fotógrafo egipcio se ha hecho conocido en redes sociales por grabar y exponer a presuntos carteristas que operan en distintas ciudades europeas. Entre sus registros más recientes destacan imágenes captadas en el Metro de Milán, Italia, donde grabó a dos sujetos chilenos a quienes acusó de participar en robos a pasajeros.

El video generó especial atención en nuestro país luego de que usuarios identificaran a uno de los sujetos como Luis Baeza Cáceres, recordado por interpretar a "Albertito" en la serie juvenil BKN.

Detrás de estos registros está Bilal Ragab, un fotógrafo egipcio radicado en Milán, que ha centrado parte de su contenido en denunciar la presencia de carteristas en el transporte público y otros espacios concurridos.

¿Quién es Bilal Ragab?

En sus redes sociales, Ragab se describe como “Known Anti Pickpocket Photographer”, es decir, fotógrafo conocido por combatir a los carteristas.

A través de sus publicaciones, muestra cómo identifica a personas que considera sospechosas de cometer hurtos, las graba y las encara para alertar a otros pasajeros, especialmente turistas.

El fotógrafo concentra su actividad en Instagram, donde utiliza la cuenta @bilal_ragab1, que registra 61,4 mil seguidores.

En sus videos suele utilizar un silbato y gritar la palabra “pickpocket” (carterista, en inglés) para advertir a quienes viajan en el transporte público sobre la posible presencia de delincuentes.

Su contenido también se ha difundido fuera de Italia, especialmente por los registros de enfrentamientos con personas a las que acusa de participar en robos.