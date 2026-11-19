19 nov. 2026 - 13:30 hrs.

Elon Musk reconoció que se arrepiente de haber destinado cientos de millones de dólares a respaldar a candidatos republicanos en las elecciones legislativas de Estados Unidos, luego de que el Partido Demócrata consiguiera el control de ambas cámaras del Congreso.

El empresario y director ejecutivo de Tesla y SpaceX realizó esta reflexión durante su participación en la cumbre DealBook, organizada por el diario The New York Times, donde abordó los resultados electorales y el impacto que tuvieron sus millonarias contribuciones económicas.

"Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto grandes resultados a cambio", reconoció Musk durante la conversación.

En esa misma línea, admitió que "probablemente, si pudiera dar marcha atrás al reloj, habría gastado menos dinero".

Elon Musk cuestionó el impacto del dinero en las elecciones de Estados Unidos

Durante la entrevista, Musk también reflexionó sobre la influencia que pueden tener las grandes contribuciones económicas en las campañas electorales estadounidenses.

El magnate sostuvo que los resultados de noviembre demostraron que disponer de enormes cantidades de dinero no garantiza conseguir una victoria en las urnas: "Ciertamente demuestra que las elecciones estadounidenses no son solo una cuestión de dinero. Puedes poner mucho dinero en una elección y tener un efecto relativamente menor", afirmó.

Las contribuciones del empresario superaron los US$445 millones durante el ciclo electoral de 2026, convirtiéndolo en uno de los principales financistas individuales de candidatos y organizaciones vinculadas al Partido Republicano.

Gran parte de esos recursos fueron canalizados mediante America PAC, un comité de acción política que respaldó a postulantes republicanos en distintas contiendas electorales.

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