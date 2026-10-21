MrBeast también quiere el Tesla que puede volar: Conoce cuánto cuesta y cuándo saldrá a la venta

21 oct. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

El youtuber MrBeast sorprendió con una petición dirigida a Elon Musk: quiere conseguir un Tesla Roadster volador para utilizarlo en uno de sus próximos videos. El vehículo corresponde a la versión Rocket del deportivo eléctrico.

"¿Puedo tener uno de esos Roadster voladores para un video, por favor?", escribió el creador de contenido en una publicación en X el 17 de octubre. Hasta ahora, ni Musk ni Tesla han respondido públicamente a su solicitud.

La solicitud de MrBeast generó comentarios de usuarios que imaginaron posibles desafíos y colaboraciones con Tesla, e incluso comenzaron a crear portadas ficticias para un eventual video con el vehículo.

¿Cuánto cuesta el nuevo Tesla?

Aunque no existe una cifra pública confirmada para la versión que llamó la atención del youtuber, el costo podría alcanzar miles de millones de dólares si se toma como referencia el Roadster Thrust, otra configuración del vehículo. Las versiones disponibles contemplan distintos sistemas y condiciones de reserva.

Tesla contempla tres variantes del deportivo: Performance, Thrust y Rocket. La primera está diseñada para circular por carretera y requiere un depósito de reserva de US$50.000, mientras que la segunda incorpora propulsores de SpaceX y exige un pago inicial de US$250.000.

La versión Rocket, en cambio, es la que puede volar y estará disponible únicamente por invitación. Entre sus características figuran 10 propulsores de gas frío, alerones activos y un sistema de succión bajo la carrocería. La compañía prevé iniciar su producción en 2028, aunque el modelo no contará con autorización para circular por vías públicas.

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