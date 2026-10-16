Tesla desafía la gravedad: Musk presenta un coche que vuela y acelera como un cohete

16 oct. 2026 - 10:22 hrs.

Tesla presentó este jueves (15.10.2026) la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster, capaz de volar distancias cortas mediante propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX, mientras que su consejero delegado, Elon Musk, anunció que el vehículo comenzará a producirse en 2028.

Durante una presentación en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor (Texas), cerca de Waco, el Roadster utilizó propulsores de gas frío para sobrevolar otros vehículos de Tesla estacionados e incluso realizó una voltereta en el aire. Musk aseguró que el automóvil estará disponible para su compra.

Roadster volador con propulsores de SpaceX

El sistema de propulsión, desarrollado conjuntamente por ingenieros de Tesla y SpaceX, utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes.

La compañía no anunció el precio de venta, pero reservar la versión equipada con propulsores requiere un pago de 250.000 dólares en Estados Unidos, de los cuales 5.000 deben abonarse inicialmente y los otros 245.000 en un plazo de diez días. La página web de Tesla solo especifica expresamente que el pago inicial de 5.000 dólares es totalmente reembolsable.

Tres versiones y aceleración récord

Durante la demostración, el Roadster aceleró de 0 a 60 millas por hora (96,6 kilómetros por hora) en apenas 0,81 segundos. Musk afirmó que el modelo de producción será todavía más rápido.

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. La primera, de dos plazas, podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de 1,6 segundos, mientras que la Thrust incorporará propulsores traseros para hacerlo en menos de 0,9 segundos.

La versión Rocket, que también puede volar gracias a propulsores adicionales, solo estará disponible por invitación de Tesla, según la página web de la compañía. Este modelo, de una sola plaza, podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de 0,59 segundos, según las especificaciones anunciadas por Tesla.

La compañía también aseguró que el deportivo podrá superar los 370 kilómetros por hora y ofrecer una autonomía superior a 480 kilómetros.

Dudas sobre la seguridad y la homologación

Tesla también advierte de que no está permitido utilizar la capacidad de vuelo del automóvil en vías públicas y de que la versión Rocket podría no estar disponible en todas las regiones.

Musk reconoció que el deportivo no está necesariamente "optimizado para la seguridad", lo que plantea interrogantes sobre su homologación para circular por carreteras públicas.

Por el momento, se desconoce cuántos vehículos equipados con propulsores de gas frío tiene previsto fabricar Tesla. La reserva de la versión "Performance", sin propulsores, requiere un pago total de 50.000 dólares.

Un Roadster para la conducción manual, tras años de retrasos

Se espera que todas las versiones del Roadster incorporen un sistema de succión para mejorar la adherencia al asfalto. Durante la presentación, este sistema permitió que el automóvil permaneciera pegado a una rampa incluso cuando se encontraba completamente invertido.

Musk afirmó que el Roadster será el único automóvil de Tesla diseñado para la conducción manual a largo plazo, mientras la compañía concentra sus esfuerzos en los vehículos autónomos y la robótica.

Musk presentó por primera vez un prototipo del Roadster en 2017, cuando prometió inicialmente que su producción comenzaría en 2020. Desde entonces, el proyecto ha sufrido sucesivos aplazamientos mientras Tesla priorizaba otros vehículos, como el Model Y y el Cybertruck, y posteriormente sus programas de conducción autónoma y robots humanoides.