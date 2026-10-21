Pensión Garantizada Universal: ¿Cuándo volverá a aumentar y a quiénes?

21 oct. 2026 - 09:00 hrs.

El sistema previsional en Chile continúa avanzando en el marco del calendario de implementación fijado por la Reforma de Pensiones. Tras concretarse el reajuste que llevó la Pensión Garantizada Universal (PGU) a su monto máximo de $250.275 para los mayores de 75 años en septiembre de 2026, miles de beneficiarios se preguntan cuándo será el siguiente incremento.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Instituto de Previsión Social (IPS) y ChileAtiende, el próximo aumento masivo de la PGU se materializará en septiembre de 2027.

¿A quiénes beneficiará el aumento de septiembre de 2027?

El reajuste estipulado para septiembre de 2027 beneficiará a los siguientes grupos:

Adultos mayores de 65 a 74 años

Las personas pertenecientes a este grupo etario que ya perciben la PGU verán incrementado su haber mensual hasta alcanzar el tope máximo fijado por la ley.

Leyes de reparación y pensiones de gracia

Quienes reciben beneficios bajo la Ley Rettig, Ley Valech, Ley de Exonerados Políticos o pensiones de gracia, y tengan 65 años o más al 30 de septiembre de 2027, podrán solicitar el aporte completo.

Quienes cumplan los requisitos podrán realizar su solicitud de manera anticipada a partir de junio de 2027.

Pensionados de Montepío (Capredena y Dipreca)

Las personas titulares de una pensión de montepío otorgada por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional o la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile que no reciban otra pensión previsional podrán solicitar, desde septiembre de 2027, un monto complementario para equiparar el valor total de la PGU.

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