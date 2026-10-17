PGU: ¿Cuándo tendrá el próximo reajuste?

17 oct. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio económico destinado a mejorar los ingresos de las personas mayores que cumplen con los requisitos establecidos para recibirlo.

El monto de este beneficio se reajusta de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el año calendario anterior.

En caso de que la variación del IPC sea negativa, la normativa establece que el reajuste considerará la inflación acumulada de ambos períodos, o de períodos anteriores, hasta compensarla completamente.

¿En qué fecha se reajusta?

De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones (SP), la PGU y los valores establecidos por ley se reajustan automáticamente el 1 de febrero de cada año, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante el Instituto de Previsión Social (IPS). Por lo tanto, el próximo reajuste está programado para febrero de 2027.

Sin embargo, la ley también contempla un reajuste anticipado cuando la variación acumulada del IPC desde el mes siguiente al último reajuste alcanza o supera el 10%.

Cabe recordar que, en septiembre de 2026, la PGU alcanzó un monto máximo de $250.275 para las personas mayores de 75 años.

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