PGU: Así puedes revisar si tienes montos sin cobrar

10 oct. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio económico que entrega mensualmente el Instituto de Previsión Social (IPS) a las personas que cumplen con los requisitos establecidos por ley.

El beneficio está dirigido a personas de 65 años o más, independientemente de si son pensionadas o si continúan trabajando. Además, es posible revisar si existen montos de PGU que todavía no han sido cobrados.

¿Cómo revisar si tienes pagos sin cobrar?

Para saber si tienes una PGU pendiente de cobro, debes ingresar a la plataforma habilitada por ChileAtiende (AQUÍ) y consultar con tu RUN y fecha de nacimiento.

Si apareces como beneficiario o beneficiaria, podrás solicitar la PGU de inmediato y elegir la forma de pago.

¿Cuánto dinero entrega la PGU?

El monto que recibe cada persona depende de su pensión base.

Quienes tienen una pensión base de hasta $789.139 pueden recibir un máximo de $231.732.

En tanto, para quienes tienen una pensión base desde $789.140 hasta $1.252.602, el monto de la PGU es variable. Las personas con una pensión base a partir de $1.252.603 no tienen derecho a este beneficio.

¿Qué pasa con las personas de 75 años o más?

Con la reforma de pensiones, las personas de 75 años o más pueden acceder a un monto máximo de $250.275 de PGU.

Para resolver dudas sobre el beneficio, ChileAtiende dispone del call center 101. Desde el extranjero, el número de contacto es +56 4 4236 20 00.

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