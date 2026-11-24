24 nov. 2026 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Copa América 2028 ya tiene sede confirmada y volverá a disputarse en Estados Unidos, determinación que fue anunciada oficialmente este martes por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a través de un video publicado en sus redes sociales.

Con este anuncio, la edición número 49 del certamen de selecciones más antiguo del mundo regresa a territorio norteamericano por tercera vez en su historia, tras las versiones de 2016, donde Chile se consagró bicampeón, y 2024, conquistada por Argentina, consolidando la extensión de la alianza estratégica entre la Conmebol y la Concacaf.

Críticas de los hinchas en redes sociales

Al dar a conocer la noticia, el timonel del organismo sudamericano celebró la elección escribiendo en sus plataformas: "¡La CONMEBOL Copa América 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo!".

Sin embargo, el anuncio estuvo lejos de generar unanimidad entre los seguidores del fútbol sudamericano, quienes dejaron cientos de comentarios negativos en la publicación cuestionando que el campeonato vuelva a salir del sur del continente y defendiendo que la identidad del torneo pertenece a los históricos estadios y aficiones de Sudamérica.

Fechas confirmadas y formato del torneo

Más allá de la polémica entre los fanáticos, ambas confederaciones detallaron los principales lineamientos deportivos de la cita continental, cuya programación quedó fijada entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, a la espera de que la organización informe próximamente las ciudades y recintos donde se jugarán los encuentros.

El torneo repetirá el formato ampliado de 16 selecciones participantes, reuniendo a los 10 equipos nacionales de Sudamérica junto a seis representantes de la Concacaf, cuyos cupos se definirán por mérito deportivo según el desempeño que obtengan en la Copa Oro 2027.