24 nov. 2026 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con una neumonía broncoaspirativa bilateral, por lo que deberá continuar internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital DF Star, en Brasilia.

Pese al nuevo diagnóstico, su estado de salud se mantiene estable, según informó su equipo médico.

Bolsonaro presentó complicaciones el fin de semana

El exmandatario, de 71 años, había sido hospitalizado el viernes 20 de noviembre debido a una obstrucción intestinal, luego de presentar fuertes dolores abdominales. Su médico particular recomendó trasladarlo hasta el recinto asistencial para someterse a distintos exámenes.

Sin embargo, su evolución presentó nuevas complicaciones durante el fin de semana. Según explicó su cardiólogo, Brasil Caiado, el domingo por la tarde Bolsonaro comenzó a experimentar distensión abdominal, un aumento de las molestias y dolores, además de una baja saturación de oxígeno, luego de un episodio de vómitos y escalofríos.

A raíz de estos antecedentes, nuevos exámenes permitieron detectar la neumonía broncoaspirativa bilateral, una infección que se produce cuando sustancias provenientes del estómago pasan hacia las vías respiratorias. De acuerdo con el médico, este cuadro es de menor gravedad en comparación con el que motivó una hospitalización anterior del expresidente en marzo de este año.

Pese a que su condición fue descrita como estable, Bolsonaro continuará en la UTI para recibir tratamiento y permanecer bajo observación médica. Por ahora, no existe una previsión de alta hospitalaria.

Bolsonaro permanece hospitalizado mientras cumple prisión domiciliaria

La hospitalización del expresidente ocurre mientras cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por su participación en la trama golpista, luego de que fuera condenado el año pasado. Tras someterse a una cirugía, obtuvo el beneficio de cumplir su pena bajo arresto domiciliario.

En medio de su hospitalización, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, autorizó las visitas de sus hijos Carlos Nantes Bolsonaro y Jair Renan Valle Bolsonaro, además de su hija Laura Firmo Bolsonaro y su hijastra Letícia Marianna Firmo da Silva.

La autorización establece que deberán respetarse los horarios y las normas de seguridad del hospital, además de prohibir el ingreso de celulares, cámaras y otros dispositivos electrónicos que permitan registrar imágenes o audios.

Todo sobre Jair Bolsonaro