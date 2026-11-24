24 nov. 2026 - 12:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un tenso enfrentamiento protagonizó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, durante un procedimiento para recuperar los terrenos donde funciona la Federación de Tenis de Chile, ubicados en el sector de Cerro Colorado, en la comuna de Las Condes.

La autoridad discutió con el abogado de quienes permanecen en el recinto, en medio de los cuestionamientos por la ocupación del inmueble y el anuncio de una eventual demolición de construcciones.

La controversia

El conflicto se originó porque los terrenos pertenecen al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y, según explicó el ministro, el Ministerio de Vivienda busca recuperarlos para desarrollar un proyecto habitacional. Sin embargo, actualmente el recinto continúa siendo ocupado por personas vinculadas a la organización, en medio de una disputa por la representación de la Federación de Tenis.

Durante la transmisión, Poduje encaró al abogado de Miloan Kegevic, quien permanece en el lugar pese a que su elección como presidente de la federación fue anulada. En medio de la discusión, el ministro cuestionó la legitimidad de su presencia y le exigió acreditar que contaba con autorización para ocupar el terreno.

"Estan usurpando un terreno"

“Este señor que habita acá no representa a la Federación de Tenis. La Federación de Tenis lo desconoció. Estas personas están usurpando un terreno”, sostuvo la autoridad.

El intercambio subió de tono cuando el abogado cuestionó que se hablara de usurpación, argumentando que no existía una sentencia judicial al respecto. “¿Cómo me dice que usurpación si usted presentó una querella y no hay sentencia?”, le respondió.

Ante esto, Poduje insistió en que el terreno pertenece al Serviu y acusó que las personas que permanecen en el recinto no cuentan con autorización para hacerlo. “Muéstreme el permiso, muéstreme el comodato, abogado”, le exigió durante el cruce.

"Ellos no tienen ningún permiso, se lo tomaron (el terreno) y como toda toma debe ser desalojada", recalcó Poduje.

Ministro Poduje anunció que recurrirían a Carabineros

Junto con defender la recuperación del terreno, el ministro advirtió que, si las personas que ocupan el recinto no lo abandonaban voluntariamente, solicitarían la intervención de Carabineros para concretar el desalojo.

“Lo que tenemos que hacer acá, lamentablemente, es llamar a Carabineros para que desaloje a estas personas que no quieren hacer abandono del terreno para que nosotros procedamos con la demolición”, afirmó.

Poduje también cuestionó el funcionamiento de las canchas de pádel emplazadas en el lugar, asegurando que se estarían cobrando arriendos sin autorización del propietario. Incluso, llamó a la ciudadanía a no arrendar estos espacios: “Quiero pedirle a la opinión pública también que no arrienden las canchas de pádel, porque esa plata está llegando de forma ilegal al usurpador de este terreno”.

Respecto de los trabajos que se realizarían en el recinto, el secretario de Estado explicó que se demolerían las construcciones que no cuentan con permisos, mientras que se buscaría mantener la infraestructura deportiva que se encuentre en regla.

Por su parte, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, señaló que el objetivo también es preservar el espacio para la práctica deportiva. En ese sentido, explicó que, una vez recuperado, el terreno pasaría en comodato a la institucionalidad deportiva y sería entregado temporalmente a la Federación de Tenis reconocida por los organismos competentes.

“Queremos preservar este espacio como un espacio de práctica deportiva”, indicó Riveros, quien agregó que la intención es que la comunidad pueda continuar utilizando las canchas, junto con permitir el desarrollo del proyecto habitacional del Ministerio de Vivienda.

Alrededor de las 13:30 de esta jornada habrá un concejo extraordinario de la municipalidad Las Condes, donde se discutirán diversos temas en torno a esta polémica. Dentro de los temas que se llevarán a cabo en esta reunión, está la revisión sobre una posible orden de demolición a este lugar.

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