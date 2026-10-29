Plan Chao Baches del Minvu: Estas son las cinco comunas que tendrán prioridad para reparar calles

29 oct. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) lanzó el plan “Chao Baches”, una iniciativa que busca reparar calles que presentan hoyos, grietas y otros daños que dificultan el tránsito de vehículos y peatones en la Región Metropolitana.

El programa comenzará con una primera etapa que considera cinco comunas de Santiago, donde se intervendrán más de 10 mil metros cuadrados de pavimento. Para ello, se destinarán $1.000 millones y se contempla un plazo de ejecución de dos meses, sujeto a posibles retrasos por condiciones climáticas.

El anuncio fue encabezado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, junto a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, comuna donde se dio inicio a las intervenciones. Según informó el ministerio, la selección responde a un criterio territorial que prioriza sectores antiguos cercanos al casco histórico de la capital.

¿Cuáles son las cinco comunas priorizadas por el plan Chao Baches?

En su primera etapa, el plan contempla trabajos en las siguientes comunas de la Región Metropolitana:

Quinta Normal: calle Vicuña Rozas, desde Radal hasta el pasaje Pedro Montt.

calle Vicuña Rozas, desde Radal hasta el pasaje Pedro Montt. Independencia: eje Lastra, entre Barnechea y Picarte.

eje Lastra, entre Barnechea y Picarte. San Miguel: eje Chiloé, entre Pirámide y Pedro Mira.

eje Chiloé, entre Pirámide y Pedro Mira. Estación Central: calle José Ribera.

calle José Ribera. San Joaquín: calle Comercio, entre Las Industrias y Padre Mariano.

Estas intervenciones apuntan a recuperar sectores donde el deterioro de las calzadas afecta la circulación y la seguridad vial.

¿En qué consisten los trabajos para reparar los baches?

Las obras estarán a cargo del Minvu, a través del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Metropolitano, y consideran dos procedimientos: el fresado y el recapado de pavimentos.

El fresado consiste en retirar con maquinaria especializada la capa deteriorada del asfalto. Posteriormente, se prepara la superficie y se coloca una nueva capa de mezcla para recuperar las condiciones de la calzada.

De acuerdo con el ministerio, el objetivo es responder a una de las demandas recurrentes de los vecinos, además de mejorar la circulación y contribuir a la seguridad de conductores y peatones.

¿A qué otras comunas podría llegar el plan Chao Baches?

El ministro Iván Poduje adelantó que la iniciativa busca extenderse progresivamente a otros sectores de la capital. Entre las comunas mencionadas para una siguiente etapa se encuentran Macul, La Florida, Puente Alto, Conchalí y Recoleta.

La autoridad explicó que el programa avanzará por sectores territoriales, comenzando por el primer anillo que rodea el casco histórico de Santiago para luego ampliar las intervenciones hacia otras zonas.

Asimismo, el Minvu proyecta fortalecer y ampliar el plan durante 2027 y 2028, en función de los puntos críticos que se identifiquen en cada territorio y de los recursos disponibles.

De esta manera, “Chao Baches” busca avanzar en la recuperación de calles deterioradas y mejorar las condiciones de desplazamiento en distintas comunas de la Región Metropolitana.