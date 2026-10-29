Chilena es discriminada por español en gimnasio en Australia: "Tercermundista... si no fuera por nosotros..."

29 oct. 2026 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana se viralizó el caso de una mujer chilena que fue discriminada por un hombre de nacionalidad española al interior de un gimnasio en Sídney, Australia.

El episodio quedó en evidencia a través de un registro reproducido este jueves en el matinal "Mucho Gusto", en donde se ve al hombre, bastante alterado, amenazando a la compatriota con romper su celular, ya que estaba grabando.

Los dichos discriminatorios

A partir de allí, se acercó rápidamente a ella, la quedó mirando y le dijo: "Chilena tercermundista, panchita de mier... si no fuera por nosotros, estarías colgando de los árboles todavía".

El término "panchita" es utilizado por españoles de manera despectiva para referirse a las personas que son procedentes de Latinoamérica.

La respuesta de la chilena

En ese momento, la afectada respondió con cierto sarcasmo, diciéndole: "Estás rubio... chao, rubio", mientras el hombre abandonaba el recinto.

Según lo comentado en el espacio de Mega, la víctima de esta discriminación es una chilena oriunda de la ciudad de Antofagasta.

Marianne Schmidt, periodista del área Internacional del canal y panelista de "Mucho Gusto", confirmó que ella era una clienta del gimnasio, aunque no precisó si el agresor también lo era.

Por el momento, se desconoce lo que habría desencadenado la actitud del español, pero en las últimas horas trascendió que ambos habrían tenido un desacuerdo por el idioma.

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