"No queremos alcaldes anfibios": La dura crítica de José Antonio Neme a autoridades tras sistema frontal

23 oct. 2026 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que han afectado a distintas zonas del país han dejado calles inundadas y accidentes en diferentes sectores. Una de estas situaciones se registró en el sector Santa Leonor de Talcahuano, donde una calle anegada esconde un peligroso agujero junto a la vereda.

El hoyo, que corresponde a un filtrador de agua, se encuentra sin tapa y completamente cubierto por el agua acumulada, por lo que resulta difícil distinguirlo a simple vista. Según relató una vecina en un despacho de Mucho Gusto, el problema lleva meses sin una solución, e incluso un guardia del condominio cayó en la "trampa" y sufrió lesiones.

La residente aseguró que algunos vecinos han intentado cubrir el agujero con maderas, pero estas terminan siendo arrastradas cuando aumenta el nivel del agua. Un testimonio que causó indignación en José Antonio Neme, que lanzó una dura crítica contra las autoridades del país.

"No queremos alcaldes anfibios"

El conductor de Mucho Gusto cuestionó las apariciones en terreno en las que alcaldes y otras figuras públicas se muestran dentro del agua, sin que eso necesariamente se traduzca en soluciones para los afectados.

"No queremos alcaldes anfibios, ni estamos esperando que venga Aquaman vestido de alcalde a solucionar un problema", ironizó Neme.

En esa línea, el periodista cuestionó lo que describió como una "empatía cínica a la cual hemos acostumbrado a la población. Absolutamente estética. Lo que uno espera de las autoridades es eficiencia".

"Hemos entrado en una suerte de teatralidad"

Neme insistió en que, a su juicio, la prioridad debe estar en resolver los problemas concretos que enfrentan las personas y no en las imágenes que se generan durante las emergencias.

"Hemos entrado en una suerte como de teatralidad que al final no soluciona nada (...) dejemos de hacer un espectáculo", señaló.

En ese contexto, mencionó las imágenes de autoridades que se han metido al agua durante las inundaciones y criticó que la atención se concentre en quién se expone más a las condiciones climáticas, en vez de en las medidas que permitan resolver las emergencias.

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