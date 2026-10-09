"Me parece milagroso que acá no hayan muerto": José Antonio Neme lanzó dura crítica tras aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 10:19 hrs.

El aluvión que afectó a Las Condes durante la tarde del jueves generó preocupación por la fuerza con que el barro y los escombros avanzaron por las calles, arrastrando vehículos y poniendo en riesgo a las personas que se encontraban en el lugar.

La emergencia fue abordada este viernes en el matinal "Mucho Gusto", donde el periodista y conductor José Antonio Neme lanzó una dura crítica a la comunicación de riesgo y a la manera en que se enfrentan este tipo de situaciones, luego de revisar los registros de una micro que fue arrastrada por el flujo de barro.

"La comunicación de riesgo es muy mala"

Al referirse a las personas que quedaron sobre el bus Red durante la emergencia, Neme manifestó su sorpresa por el hecho de que no se registraran víctimas fatales en esa situación.

"A mí me parece milagroso que acá no hayan muerto", sostuvo, antes de cuestionar que este tipo de episodios continúen sorprendiendo a las personas pese a que Chile ha enfrentado emergencias similares.

"Esto no es nuevo, lo hemos hablado muchas veces, esto ya ha pasado una y otra vez, y seguimos cayendo en una serie de errores o invisibilizamos el riesgo", afirmó el conductor en el programa.

En esa línea, apuntó directamente a la forma en que se informa a la población sobre los peligros antes de que ocurra una emergencia. "La comunicación de riesgo es muy mala", expresó.

Neme cuestionó el argumento sobre la alerta SAE

Según relató Neme, había escuchado en la radio a una autoridad —a quien no identificó en ese momento— explicar que la alerta no habría operado como debía debido a que no hubo tiempo suficiente.

"Bueno, sí, las alertas están para eso. O sea, las alertas son precisamente para escenarios donde no hay tiempo", señaló durante la conversación con el panel.

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