Balance por aluvión en Las Condes: Más de 2 mil viviendas resultaron con daños

09 oct. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

Las emergencias provocadas por las lluvias y el aluvión que afectó a Las Condes dejaron un importante saldo de daños materiales, según el balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). De acuerdo con las cifras informadas, 75 viviendas presentan daños mayores y otras 2.286 registran daños menores.

El reporte también contabiliza 118 personas damnificadas y 147 albergadas. En paralelo, las autoridades mantienen el despliegue de maquinaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de empresas privadas para trabajar en las zonas afectadas, con un centro de operaciones instalado en el estadio Claro Arena.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el balance indicó que en los últimos siete días han caído cerca de 100 milímetros de agua. Además, se prevén nuevas precipitaciones durante la tarde de este viernes, con posibilidad de tormentas eléctricas, por lo que las autoridades llamaron a mantener las medidas preventivas.

Gobierno descarta denuncias por presuntas desgracias

Durante el balance realizado desde las oficinas de Senapred, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, recalcó que la prioridad de las autoridades sigue siendo resguardar a la población.

En ese contexto, el secretario de Estado confirmó que “no existen denuncias vigentes por presuntas desgracias” y señaló que se registraron seis personas lesionadas, quienes recibieron atención médica. También informó que se realizó una evacuación de entre seis y siete pacientes desde el Hospital de la Universidad Católica.

Respecto de las condiciones meteorológicas, Alvarado advirtió que se debe mantener una actitud preventiva. “Las condiciones meteorológicas vigentes requieren mantener una actitud de carácter preventivo”, señaló al referirse a la posibilidad de que se registren nuevas precipitaciones durante la tarde.

Talagante también registra hogares evacuados

La emergencia no se limita a Las Condes. En Talagante, alrededor de 600 hogares fueron evacuados y las personas afectadas fueron trasladadas a dos albergues. Según los antecedentes entregados, las autoridades trabajan coordinadamente con la Delegación Presidencial para facilitar las condiciones de las familias.

En otras comunas también se reportaron complicaciones: se realizaron cortes preventivos de rutas en Lo Barnechea y San José de Maipo, mientras que en Lampa se informó el desborde del estero del mismo nombre y en Colina, la crecida del estero. En Talagante, además, se enviaron mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para apoyar las evacuaciones.

Frente a este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a no exponerse de manera innecesaria. Asimismo, se informó que las personas interesadas en colaborar como voluntarias en Las Condes pueden acudir a la municipalidad.

Todo sobre Aluvión