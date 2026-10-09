Tras aluvión en Las Condes: ¿Cómo reconocer las señales de alerta y qué hacer ante una emergencia?

09 oct. 2026 - 08:43 hrs.

¿Qué pasó?

El aluvión que afectó a Las Condes durante la tarde del jueves dejó viviendas inundadas, vehículos arrastrados y daños en establecimientos educacionales y centros de salud. La emergencia llevó al Gobierno a decretar zona de catástrofe en la zona, mientras Senapred declaró alerta roja para diez comunas de la cordillera y precordillera de la región.

Según Senapred, estos fenómenos se producen cuando el agua arrastra barro, rocas, ramas y otros materiales por laderas, quebradas o cauces, pudiendo alcanzar gran velocidad. A raíz de lo ocurrido, es importante conocer las señales que pueden advertir sobre un posible aluvión y saber cómo actuar ante una emergencia.

¿Qué señales de alerta pueden advertir un aluvión?

Senapred recomienda prestar atención a distintas señales, especialmente si se vive, trabaja o transita por sectores cordilleranos, de precordillera o cercanos a quebradas. Entre ellas se encuentran:

Lluvias fuertes y persistentes: Precipitaciones más intensas o prolongadas de lo habitual pueden aumentar el riesgo, especialmente en sectores de pendientes pronunciadas, como los 13 milímetros de agua en una hora que se registraron ayer.

Precipitaciones más intensas o prolongadas de lo habitual pueden aumentar el riesgo, especialmente en sectores de pendientes pronunciadas, como los 13 milímetros de agua en una hora que se registraron ayer. Temperaturas más altas de lo normal en zonas cordilleranas: Estas condiciones pueden favorecer que caiga lluvia en lugares donde habitualmente precipita nieve, aumentando el agua que escurre hacia zonas bajas. Especialmente en meses de más calor, como lo es octubre.

Estas condiciones pueden favorecer que caiga lluvia en lugares donde habitualmente precipita nieve, aumentando el agua que escurre hacia zonas bajas. Especialmente en meses de más calor, como lo es octubre. Aumento de la turbiedad del agua: Si el agua de un río, estero o quebrada comienza a verse más turbia, puede ser una señal de que está arrastrando sedimentos.

Si el agua de un río, estero o quebrada comienza a verse más turbia, puede ser una señal de que está arrastrando sedimentos. Cambios repentinos en el nivel o caudal del agua: Una subida o disminución brusca del nivel de un curso de agua también puede advertir de una situación de riesgo.

Una subida o disminución brusca del nivel de un curso de agua también puede advertir de una situación de riesgo. Ruidos fuertes provenientes de quebradas o cauces: Senapred advierte que un sonido intenso, similar al de muchos camiones acercándose, puede ser una señal de un aluvión en movimiento.

Estas señales deben tomarse en serio, especialmente cuando se presentan en zonas de riesgo y durante episodios de precipitaciones intensas.

¿Qué hacer si se produce un aluvión?

Ante la presencia de un aluvión o una situación que indique un peligro inminente, es fundamental alejarse de las zonas expuestas y seguir las instrucciones de las autoridades. Además, Senapred entrega las siguientes recomendaciones:

Evita las quebradas y desembocaduras por donde podría pasar un aluvión. Tampoco permanezcas en puentes o badenes expuestos al flujo.

por donde podría pasar un aluvión. Tampoco permanezcas en puentes o badenes expuestos al flujo. Evacúa hacia lugares seguros: Si las autoridades ordenan evacuar, dirígete a los puntos de encuentro establecidos. Si no existen, aléjate de ríos, esteros y quebradas.

Si las autoridades ordenan evacuar, dirígete a los puntos de encuentro establecidos. Si no existen, aléjate de ríos, esteros y quebradas. Busca un lugar elevado si no puedes evacuar: Si el aluvión se acerca y no puedes llegar a un punto de encuentro, busca una zona superior de una casa, edificio u otra estructura.

Si el aluvión se acerca y no puedes llegar a un punto de encuentro, busca una zona superior de una casa, edificio u otra estructura. No intentes cruzar una zona afectada: Si estás conduciendo y encuentras un área por donde pasó o está avanzando el aluvión, no la cruces y aléjate del lugar.

Si estás conduciendo y encuentras un área por donde pasó o está avanzando el aluvión, no la cruces y aléjate del lugar. Mantente lejos del área afectada: Pueden producirse nuevos aluviones en las cercanías, por lo que no es seguro regresar inmediatamente.

Pueden producirse nuevos aluviones en las cercanías, por lo que no es seguro regresar inmediatamente. Regresa a tu vivienda solo cuando sea seguro: Espera a que las autoridades indiquen que puedes volver.

Además, es importante mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y las alertas vigentes a través de MeteoChile y Senapred.

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