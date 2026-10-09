Aluvión en Las Condes: Gobierno explica por qué no se activaron las alertas SAE de evacuación

09 oct. 2026 - 07:46 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, dijo que no se activaron las alertas SAE por el aluvión en Las Condes, debido a que no estaba clara la zona de afectación y que, por lo tanto, se podría empeorar la situación.

Alvarado se encontraba en Ancud al momento de la emergencia, en donde se sumó de manera telemática a la reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizado en el estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo.

¿Qué dijo el biministro Alvarado?

Sobre las alertas, dijo que "esto es una situación que se genera de un minuto para otro, y cuando no se tiene claridad respecto del polígono de afectación, emitir una alerta SAE de evacuación puede generar mucho más confusión porque no se puede en ese instante definir cuáles son las áreas hacia donde evacuar".

Añadió que fue una situación "totalmente imprevista, producto de cursos de agua muy intensos en muy poco tiempo, donde los terrenos no tienen la capacidad de absorción, por lo tanto el agua se desplaza y eso hace que la afectación sea mayor".

En tanto, la Municipalidad de Las Condes señaló que los límites de la zona afectada son Camino El Alba al norte, Vital Apoquindo al oriente, Quebrada Honda al sur y Límite cordillera al oriente.

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