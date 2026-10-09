Aluvión en Las Condes: Estas son las calles que permanecen inhabilitadas al tránsito

09 oct. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

El aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, de la comuna de Las Condes, continúa generando complicaciones. Durante la mañana de este viernes, varias calles permanecían inhabilitadas al tránsito vehicular debido a las consecuencias de la emergencia.

De acuerdo con información de Transporte Informa de la Región Metropolitana, a las 06:40 horas se mantenían restricciones en distintas vías de la comuna, por lo que se llamó a los conductores a considerar las interrupciones al momento de planificar sus desplazamientos.

¿Qué calles están inhabilitadas en Las Condes?

Según el reporte de Transporte Informa, las siguientes vías permanecen cerradas al tránsito:

General Blanche: entre San Carlos de Apoquindo y Las Condesas.

Quebrada Honda: desde San Ramón hasta Colina Vista Hermosa.

Avenida La Plaza: entre Monseñor Álvaro del Portillo y Camino El Alba.

Cruces y calles perpendiculares: todos los cruces y vías perpendiculares con General Blanche o Quebrada Honda.

Aluvión provocó daños en San Carlos de Apoquindo

La emergencia registrada el jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo dejó calles cubiertas de barro y vehículos dañados, además de generar complicaciones en la conectividad de distintos puntos de Las Condes.

Durante la madrugada de este viernes, las imágenes mostraban las consecuencias del fenómeno en las calles afectadas, mientras los equipos correspondientes continuaban enfrentando los efectos de la emergencia.

Ante este escenario, se recomienda a los automovilistas evitar las vías señaladas y preferir rutas alternativas mientras se mantengan las restricciones. Las condiciones del tránsito podrían variar a medida que avance la limpieza y se actualice la información oficial.

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