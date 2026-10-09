Metro de Santiago inicia la jornada con toda la red operativa tras aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 06:49 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó que toda su red se encuentra operativa durante la mañana de este viernes 9 de octubre, luego de las interrupciones que afectaron al servicio de la Línea 1 debido al aluvión registrado el jueves en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

A través de su cuenta en X, la empresa comunicó la normalización del servicio a primera hora de la jornada. “06:00 hrs. Buenos días. Iniciamos el servicio con #TodaLaRed disponible”, señaló en la publicación.

La información representa una actualización respecto de lo ocurrido durante la tarde del jueves, cuando el aluvión que afectó a Las Condes motivó medidas de contingencia en el transporte subterráneo, en el contexto de la Alerta Roja decretada por la emergencia.

En concreto, Metro había informado el cierre de las estaciones Los Dominicos y Hernando de Magallanes, ambas correspondientes a la Línea 1, por lo que el servicio se vio limitado durante el cierre de la jornada del jueves.

La emergencia se produjo luego de que un torrente de agua afectara distintos sectores de Las Condes, arrastrara vehículos e ingresara a viviendas y otros inmuebles. El episodio también generó complicaciones en el funcionamiento del transporte y motivó medidas preventivas.

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