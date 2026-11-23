23 nov. 2026 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, se refirió a la ola de calor que se ha pronosticado para esta semana en la zona central, incluido Santiago.

Según explicó el experto, el miércoles podría convertirse en la jornada más calurosa. "Los termómetros podrían superar los 34°C a la sombra en la Región Metropolitana", advirtió.

El fenómeno responde al avance de "una masa de aire cálido que se descuelga desde la zona tropical", la que continuará desplazándose hacia el sur del país durante la segunda mitad de la semana.

Respecto del último punto, indicó que algunas localidades de La Araucanía y Los Ríos podrían alcanzar los 30°C entre jueves y viernes.

Ola de calor nocturna

Pero el calor también se sentirá durante la noche. Sepúlveda anticipó que "podríamos andar en unos 22°C y 23°C grados en la medianoche del miércoles al jueves”, dando inicio a un período de temperaturas nocturnas elevadas.

El periodista incluso advirtió que podrían registrarse tres noches consecutivas con condiciones de calor. "Tendríamos ola de calor diurna y en la noche", explicó al detallar el escenario previsto entre miércoles y sábado.

¿Cómo estará el tiempo este lunes en Santiago?

En cuanto a las condiciones para esta jornada, adelantó que habrá nubosidad parcial durante las primeras horas, aunque el cielo tenderá a despejarse hacia el sector poniente de Santiago.

Para las comunas del sector oriente, en tanto, existe la posibilidad de precipitaciones durante la tarde y primeras horas de la noche. "No se puede descartar incluso la probabilidad de tormentas eléctricas en la cordillera", señaló.

Todo sobre El Tiempo