23 nov. 2026 - 09:11 hrs.

¿Qué pasó?

Raúl Gardilcic, ingeniero civil y fundador de Constructora Gardilcic, falleció este sábado durante un viaje de trabajo en China.

Tenía 83 años y encabezaba el directorio de la compañía desde 2010.

Mediante un comunicado en el que se informó sobre su fallecimiento, la empresa expresó que el empresario "deja una huella imborrable en el ámbito minero y de la construcción en Chile".

Su legado en la industria minera

Gardilcic, ingeniero civil de la Universidad de Chile, creó la constructora que lleva su apellido en noviembre de 1984. La firma se especializó en obras de gran envergadura, como informó La Tercera, dentro de las que destacan trabajos para la minería, particularmente en excavación y fortificación de túneles.

La empresa mantiene una larga relación con Codelco, con la que firmó su primer contrato en 1993. En 2010, Gardilcic dejó la gerencia general de la compañía, que actualmente ocupa Rodrigo González Miranda, para asumir la presidencia del directorio.

La constructora cuenta actualmente con 2.500 trabajadores y acumula 600 kilómetros excavados. El año pasado, la empresa enfrentó la pérdida de cinco trabajadores durante el accidente en la mina El Teniente.

Fue consejero del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción, cargo para el que fue reelegido este año, y también destacó por su presencia en el ranking Merco entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación en Chile.