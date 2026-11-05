Empresa estadounidense deja Chile: Vendió todos sus activos y torres de telecomunicaciones

05 nov. 2026 - 10:16 hrs.

Una empresa estadounidense dedicada al negocio de las antenas y torres de telecomunicaciones concretó su salida de Chile. Se trata de SBA Communications, firma que vendió la totalidad de los activos que mantenía en el país, poniendo fin a sus operaciones en el mercado nacional.

La compañía informó que la transacción se concretó el 10 de septiembre de 2026 e incluyó todas las torres y activos relacionados que poseía tanto en Chile como en Ecuador. El anuncio fue incorporado en sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de este año.

SBA Communications era uno de los actores del mercado chileno dedicado al arriendo de infraestructura para telecomunicaciones, negocio que permite a las compañías de telefonía instalar sus equipos en torres administradas por terceros. Sin embargo, su participación era acotada: concentraba menos del 5% de las torres y soportes del país, además de una proporción inferior al 5% de los ingresos por arrendamiento.

De acuerdo con antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), dados a conocer por Pulso, la empresa ocupaba el sexto lugar entre los principales operadores de este mercado. Entre los actores más relevantes de la industria se encuentran American Tower y Phoenix Tower, que concentran conjuntamente una parte importante de la infraestructura y los ingresos por arriendo.

¿Quién compró los activos de SBA Communications?

Según fuentes de la industria citadas, los activos que SBA mantenía en Chile habrían sido adquiridos por Andean Telecom Partners (ATP), empresa que también participa en el negocio de infraestructura de telecomunicaciones y que opera en distintos países de América Latina.

La salida de Chile y Ecuador también tendrá efectos en los resultados financieros de SBA. La compañía estimó que ambas ventas reducirán en aproximadamente US$10 millones sus ingresos por arrendamiento de emplazamientos durante 2026. Asimismo, proyectó una disminución de US$6 millones en el flujo de caja de sus torres y de US$4 millones en su EBITDA ajustado.

La decisión forma parte de un proceso de reorganización de sus operaciones internacionales. La firma ya había vendido anteriormente sus negocios en Colombia, Canadá y Filipinas, mientras que también suscribió un acuerdo para desprenderse de sus activos en Perú, operación que todavía requiere autorizaciones regulatorias. Tras estas desinversiones, Brasil será su único mercado en Sudamérica.

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