Muere destacado empresario frutícola a los 63 años: Comenzó su trayectoria vendiendo fruta en Lo Valledor

04 nov. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

El empresario Romano Vercellino Dellafiori, fundador de la productora y exportadora de frutas Verfrut, falleció a los 63 años. Su nombre estuvo ligado por más de tres décadas al desarrollo de la industria frutícola, donde construyó una empresa con operaciones en Chile y Perú.

Del Lo Valledor a las primeras plantaciones

Vercellino inició su carrera a los 18 años, vendiendo fruta en el Mercado Lo Valledor. Más tarde arrendó terrenos agrícolas y desarrolló sus primeras plantaciones de uva en las cercanías del lago Rapel, en la Región de O’Higgins.

En 1987 plantó su primer campo en la comuna de Las Cabras y, nueve años después, en 1996, fundó Verfrut, consignó DF.

La compañía fue ampliando sus operaciones y en 2011 dio el salto a Perú, donde partió con plantaciones de 400 hectáreas. Con los años, Verfrut llegó a operar cerca de 7.500 hectáreas agrícolas y de procesamiento entre ambos países. Su producción de uvas, cerezas, manzanas y arándanos se destina a mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.

La venta a Unifrutti

Uno de los hitos más relevantes de su carrera ocurrió en enero de 2024, cuando se anunció la venta de Verfrut a Unifrutti, compañía controlada por el grupo ADQ, de Abu Dabi. La operación se valoró en US$680 millones.

En una entrevista concedida a DF ese mismo mes, Vercellino recordó sus inicios en el negocio agrícola y destacó el crecimiento alcanzado por la empresa. En esa oportunidad señaló que haber partido desde cero y concretado una transacción de esa magnitud era una de las principales metas de su vida empresarial.

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