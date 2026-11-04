"¡Toda esa platita desapareció!": El reclamo de Paz Bascuñán que sorprendió a sus seguidores

04 nov. 2026 - 08:34 hrs.

La actriz nacional Paz Bascuñán expresó su sentir luego de descubrir que una antigua libreta de ahorro que conservaba desde su infancia quedó sin dinero, situación que atribuyó a los cobros de mantención aplicados durante los últimos años.

La intérprete compartió su experiencia a través de redes sociales, donde relató que acudió a una sucursal de BancoEstado para conocer cuánto dinero tenía acumulado en una cuenta que su abuela le abrió en 1984, cuando ella tenía apenas nueve años.

Según contó, durante décadas conservó la libreta sin consultar su saldo, por lo que llegó al banco con la expectativa de encontrar una suma importante producto de los intereses y reajustes acumulados.

De hecho, recordó que la funcionaria que la atendió inicialmente le comentó que incluso podía ser millonaria debido a la antigüedad del documento. Sin embargo, la búsqueda de la cuenta en el sistema presentó dificultades y la trabajadora debió consultar la situación con su jefatura.

Finalmente, recibió una explicación que terminó con sus expectativas: la libreta había comenzado a registrar cobros por concepto de mantención hace aproximadamente 14 años, los que consumieron la totalidad del dinero que había depositado su abuela.

El reclamo de Paz Bascuñán por su libreta de ahorro

Tras conocer lo ocurrido, la actriz manifestó su tristeza por haber perdido los ahorros que su abuela había destinado para ella cuando era niña.

“¡Toda esa platita que mi abuela me puso desapareció! ¡Qué pena! Así es que esta libreta quedará como recuerdo”, expresó Bascuñán al relatar el desenlace de su visita al banco.

Pese a la decepción, la intérprete abordó la situación con humor y decidió conservar el documento como un recuerdo familiar, luego de descubrir que ya no mantenía dinero disponible.

Su relato generó interés en redes sociales, especialmente por la situación de las antiguas cuentas de ahorro que permanecen sin movimiento durante largos períodos.

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