"Nunca te importó": Faloon le pidió a Rai que se fuera tras nueva pelea en Volverías con tu ex? 2

04 nov. 2026 - 09:06 hrs.

La ceremonia de cambio de duplas de Volverías con tu ex? 2 tuvo un desenlace que parecía esperanzador para Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, pero la paz duró apenas unos minutos y volvió a dejar en evidencia lo frágil que es su relación.

El capítulo comenzó con la decisión de Faloon sobre si continuar con Rai como dupla hasta la final. Él no dudó ni un segundo. “En esta aventura no me veo con nadie más, desde que llegaste me encendiste una parte que estaba completamente apagada, me traes esa tranquilidad a mi mente, me encantas, te amo”, le dijo el ingeniero agrónomo.

Faloon, en cambio, llegó llena de dudas. Las peleas y sus ganas de renunciar al reality seguían muy presentes. “Estoy confundida. No quiero una relación que cuando estamos bien estoy en el cielo y de repente me lleva a lo más profundo de un hoyo”, confesó, recordando además lo que vivió en su matrimonio anterior: “Viví tanto en que me minimizaron, lo que me pasó antes no lo quiero volver a repetir”.

Raimundo intentó explicarle que no lo comparara con su exesposo, pero Tonka Tomicic lo frenó de inmediato. Le recordó que esa historia marca la vida de Faloon y todas sus acciones, y que ella no lo estaba comparando, sino que cargará con eso para siempre.

Tras las mediaciones de la animadora, Faloon aceptó continuar con Rai. “No me veo compitiendo con nadie más, no me veo acercándome con nadie más, es lo más conocido que tengo acá, entonces sí”, dijo, con una respuesta más práctica que romántica.

Tonka selló el momento con un mensaje claro. Les explicó que, si la respuesta era sí, dejaban de ser ex para unirse como pareja, algo que iba más allá de la competencia. Ambos se hicieron nuevas promesas para mejorar la relación y frenar las peleas.

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La paz duró poco

Pero la calma se terminó rápido. Apenas finalizó la ceremonia, volvieron a discutir con fuerza. “Eres súper contradictorio, tú eres súper mentiroso, Rai, es que no confío en ti”, le reclamó Faloon, acusándolo de poner siempre a todo el mundo antes que a ella.

El principal punto de quiebre fue la actividad de la mujer ideal, donde Rai no eligió su cara. “Preferiste elegir a otra persona por encima de mí. El cuerpo sí es algo superficial, el rostro no, el rostro eres tú, como te expresas, como hablas, todo”, le dijo. Él respondió que lo que más le importa es el corazón, pero ella no le creyó.

La discusión escaló hasta el grito. Rai le reprochó que ella hubiera elegido su torso, mientras Faloon lo acusó de ser el responsable de todo lo que sentía. “Tú estás provocando toda esta m… en mí. Nunca pensé que tú me ibas a hacer esto, que me sintiera tan mal, ándate. Nunca te importó lo que realmente yo sentía”, sentenció.

Así, la nueva promesa entre Faloon y Rai en Volverías con tu ex? 2 mostró su primera grieta en tiempo récord, dejando abierta la pregunta de si lograrán sostenerla hasta el final.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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