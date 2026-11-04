Daniel Jadue se incorporó a la Municipalidad de Cerro Navia: Asumirá como asesor urbanístico

04 nov. 2026 - 08:41 hrs.

¿Qué pasó?

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se incorporó a la Municipalidad de Cerro Navia, donde comenzó a desempeñarse como asesor urbanístico de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla).

Jadue, arquitecto de profesión, cumplirá funciones de media jornada en la corporación edilicia, bajo el grado 7 de la escala municipal. Según los antecedentes conocidos, su remuneración será proporcional a las horas trabajadas.

De acuerdo con la escala de remuneraciones del municipio, el grado 7 contempla un sueldo bruto mensual cercano a los $2,6 millones. Considerando que trabajará media jornada, el exjefe comunal recibiría aproximadamente la mitad de ese monto.

Jadue actualmente se encuentra con las medidas cautelares de firma mensual y arresto domiciliario nocturno, además de la prohibición de acercarse al Municipio de Recoleta, debido a su presunta participación en el caso Farmacias.

La llegada de Jadue a Cerro Navia

La llegada del exalcalde al municipio de Cerro Navia se concretó durante noviembre y fue confirmada por fuentes municipales a Radio Biobío.

Respecto de su incorporación, esta se concretó debido a la amistad que mantiene con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, además de su trayectoria profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo.

La trayectoria profesional de Daniel Jadue

Daniel Jadue estudió Arquitectura y Sociología en la Universidad de Chile, donde obtuvo sus títulos en 2006. Posteriormente, en 2012, cursó un magíster en Urbanismo y se especializó en Vivienda Social en la misma casa de estudios.

Además, cuenta con un diplomado en Gestión de Calidad Total de la Universidad Católica del Norte y está acreditado como consultor del Sistema de Acreditación de Servicios Municipales.

En su trayectoria profesional figura su participación como jefe de proyecto en distintas obras públicas, entre ellas la Municipalidad de Pichilemu, el Centro Cultural de Estación Central, la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda y el Parque Histórico del Fuerte Purén.

Asimismo, se desempeñó como profesor de Taller de Arquitectura y Sociología Urbana en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y participó en la implementación de sistemas de gestión de calidad en los municipios de La Calera, La Serena y Curanilahue.

Con esta incorporación, el exalcalde de Recoleta vuelve a desempeñarse en una administración municipal, esta vez en un cargo técnico vinculado a la planificación urbana de Cerro Navia.

Todo sobre Daniel Jadue