Pisco chileno del Valle del Limarí fue elegido el mejor del año en reconocida competencia internacional

04 nov. 2026 - 09:13 hrs.

La producción pisquera chilena continúa buscando espacios en mercados internacionales, donde los destilados deben competir con etiquetas de distintos orígenes y tradiciones. En ese escenario, los concursos especializados permiten medir la calidad de las propuestas locales ante evaluadores de la industria.

El Valle del Limarí vuelve a destacar en ese circuito gracias a un producto elaborado a pequeña escala, con procesos artesanales y materias primas vinculadas al territorio. Su reconocimiento llegó en la octava edición de la Asia International Spirits Competition 2026.

¿Cuál fue el pisco premiado?

Se trata de Pisco Caur, cuya variedad Añejado 6 años obtuvo medalla de oro con 95 puntos, mientras que el Reposado 1 año consiguió una medalla de bronce. Además, la marca recibió el premio “Pisco of the Year”, que la posicionó entre los ganadores de las distinciones especiales del certamen.

La competencia reunió más de 150 muestras provenientes de más de 15 países, distribuidas en más de 50 categorías. Uno de sus aspectos particulares es el perfil de quienes integran el jurado: importadores, distribuidores, sommeliers y responsables de compras de tiendas y restaurantes.

La evaluación se realiza a ciegas, con copas codificadas y sin mostrar las botellas ni identificar las marcas. Cada panel cuenta con al menos cuatro especialistas, quienes califican los productos considerando su categoría y precio.

Las reglas también establecen que los jueces no deben premiar destilados que no estarían dispuestos a importar, distribuir, comprar o vender en sus propios negocios. De esta manera, el resultado considera tanto las características del producto como su potencial comercial.

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Detrás del reconocimiento hay un proceso de elaboración en Flor del Valle, comuna de Monte Patria. El destilado utiliza uvas Moscatel de Austria cosechadas a mano y una destilación en alambique clásico.

Con estos premios, Pisco Caur suma un nuevo hito en su trayectoria y busca ampliar su presencia en puntos de venta de Chile, además de proyectar una futura expansión hacia mercados internacionales.

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