Cencosud cerrará cuatro tiendas Easy en Chile: Estas son las sucursales afectadas

02 nov. 2026 - 11:36 hrs.

Cencosud confirmó el cierre de cuatro tiendas de mejoramiento del hogar Easy en Chile, decisión que afectará a sucursales ubicadas en Santiago y el sur del país.

Según informó la compañía al portal Chócale, los establecimientos dejarán de funcionar a fines de 2026, como parte de una reorganización de sus operaciones comerciales.

Los locales involucrados son Cenco Portal Ñuñoa y Cenco El Llano, en la Región Metropolitana; además de Cenco Temuco, en la región de La Araucanía, y Cenco Osorno, en la región de Los Lagos. La decisión fue comunicada a los equipos de trabajo mediante un comunicado interno enviado el viernes 30 de octubre.

¿Por qué Cencosud cerrará estas sucursales?

Consultada por Chócale, la compañía explicó que la medida responde a una estrategia para concentrar sus operaciones en establecimientos de mayor tamaño.

En ese sentido, desde Cencosud señalaron que el objetivo es "enfocar su operación en tiendas de mayor superficie y así poder ofrecer una propuesta más amplia e integral a sus clientes".

Otro de los aspectos abordados por la empresa fue la situación de los trabajadores de las cuatro sucursales afectadas. Al respecto, Cencosud indicó que evaluó distintas alternativas para los colaboradores, considerando las posibilidades disponibles dentro de la organización.

Sin embargo, la compañía reconoció que no todos podrán continuar vinculados a la empresa. "En aquellos casos en que no fue posible concretar una alternativa, se debió poner término a la relación laboral", señalaron.

Easy mantendrá tiendas en Temuco y Osorno

Pese al cierre de estos establecimientos, la cadena continuará teniendo presencia en las ciudades del sur. En Temuco, Easy mantendrá una sucursal ubicada en Caupolicán 0650 y otra en Villarrica, esta última inaugurada en 2025. En tanto, en Osorno seguirá funcionando el local ubicado en César Ercilla 1075.

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