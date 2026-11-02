Se enfrenta a Ñublense: ¿Qué necesita Colo Colo para salir campeón este fin de semana?

02 nov. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo está a un paso de consagrarse campeón. Tras vencer por 6 a 1 a Universidad de Concepción, con cuatro goles de Javier Correa y los tantos de Álvaro Madrid y Joaquín Sosa, llegó a 58 puntos en la tabla del Torneo Nacional.

Con ese resultado le sacó diez unidades de ventaja a la Universidad de Chile, su perseguidor más cercano, que suma 48.

La U no logró acortar distancias

El equipo azul tuvo la opción de descontar, pero cayó ante la UC en el Clásico Universitario 203 y no se acercó al líder.

La derrota del conjunto laico estrechó su distancia con los Cruzados. Ahora, los de la precordillera están a solo dos unidades de los azules en la disputa por un cupo a la Copa Libertadores.

¿Qué necesita Colo Colo para ser campeón este fin de semana?

Colo Colo enfrentará a Ñublense en Chillán por la fecha 27, el 8 de noviembre, en el Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún. Si gana, será campeón de forma automática.

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Una victoria llevaría al Popular a 61 puntos. El máximo que podría alcanzar la U, si ganara sus cuatro partidos restantes, sería 60, por lo que el título quedaría asegurado matemáticamente.

En tanto, en caso de un empate, deberá esperar que la "U" no gane a Cobresal para coronarse. Incluso con una derrota, y si los azules y cruzados pierden, se quedaría con la corona.

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