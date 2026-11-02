Hermano de Pangal Andrade ayudó en el rescate tras accidente del río Maipo: "El río no perdona"

02 nov. 2026 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una tragedia se registró la tarde del domingo en el Cajón del Maipo, luego de que una balsa en la que se trasladaba un grupo familiar por el río Maipo sufriera un accidente que dejó a tres mujeres fallecidas.

En las labores de búsqueda y rescate participó Lorenzo Andrade, hermano de Pangal Andrade y destacado kayakista, quien compartió un mensaje lamentando lo sucedido.

"Primero que nada, condolencias a la familia. Nadie se merece que te pase esto haciendo rafting. Realmente terrible lo que pasó", manifestó en un registro que publicó tras salir del río. En el mismo mensaje, advirtió sobre los riesgos de la actividad: "El río no perdona (...) hay que respetarlo mucho".

Qué dijo el kayakista sobre el accidente

Luego de colaborar en las labores de emergencia, se refirió a la embarcación que protagonizó la tragedia: "Era una balsa que no era de ninguna empresa de acá del Cajón del Maipo, no contaban con las medidas de seguridad necesarias. Y pasó lo que pasó", señaló.

Uno de los puntos que deberá aclarar la investigación es que, pese a que la balsa tenía capacidad para 8 personas, en ella viajaban 13. Además, como se trató de una actividad particular de la que el municipio no tenía conocimiento previo, no había pasado por una fiscalización.

Además, el kayakista hizo hincapié en las condiciones del río y sus riesgos: "El río no perdona, el río es hermoso, es poderoso, hay que respetarlo mucho", concluyó.