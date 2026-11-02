Bonos para mujeres en noviembre: Revisa todos los beneficios disponibles para cobrar

02 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Noviembre llega con varios aportes estatales dirigidos a mujeres en Chile. Algunos apoyan a las trabajadoras, otros a las madres y jefas de hogar, y otros mejoran las pensiones de las adultas mayores.

A continuación, revisa las ayudas económicas que siguen vigentes este mes, con sus requisitos principales:

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El pago de noviembre estuvo fijado para el lunes 30 de noviembre y correspondió a la renta bruta de agosto de 2026.

Este aporte está dirigido a trabajadoras dependientes e independientes de entre 25 y 59 años, pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares y con sus cotizaciones al día.

No hay nuevas postulaciones, solo se pagan los casos ya concedidos, y el máximo anual ronda los $678.000.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Es un beneficio mensual que no se postula. Se entrega por 24 meses a familias que participan en Chile Seguridades y Oportunidades, y se paga de forma prioritaria a las mujeres del hogar, especialmente madres con hijos menores o jefas de hogar.

Los montos mensuales son $24.523 en los primeros seis meses, $18.664 del mes 7 al 12, $12.832 del 13 al 18 y $22.007 del 19 al 24.

Bono por Hijo

Aumenta la pensión de las mujeres por cada hijo nacido vivo o adoptado. Pueden recibirlo mujeres de 65 años o más con al menos 20 años de residencia en Chile, afiliadas a una AFP o beneficiarias de la PGU.

Este beneficio equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales vigentes a la fecha de nacimiento y se paga junto con la pensión mensual.

Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida

Busca reducir la brecha entre las pensiones de hombres y mujeres, porque las mujeres viven más años en promedio y sus ahorros se reparten en más tiempo.

No requiere postulación: quien cumple los requisitos al pensionarse lo recibe automáticamente. El IPS revisa cada mes que se sigan cumpliendo, así que el monto o el pago pueden variar. Se entrega solo desde los 65 años y la compensación mínima equivale a 0,25 UF. Se paga junto con la pensión.

Asignación Maternal

Está pensada para trabajadoras embarazadas, dependientes o independientes que cotizan. Se acredita desde el quinto mes de gestación con certificado médico. Es retroactiva, ya que se paga por los nueve meses de embarazo, y el monto mensual varía según el tramo de ingreso.

Apoya a madres o jefas de hogar sin previsión social ni ingresos suficientes para mantener a sus cargas, que pueden ser menores de 18 años o personas con discapacidad. Hay que estar en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 60% de menores ingresos. Entrega un aporte mensual por cada carga inscrita.

Cómo verificar tu beneficio

Puedes confirmar las fechas de pago y los requisitos en ChileAtiende (chileatiende.gob.cl), con tu RUT y ClaveÚnica.

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