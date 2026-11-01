¿Habrá nuevas convocatorias del Subsidio Eléctrico? Revisa qué pasará en 2027 con el beneficio

01 nov. 2026 - 19:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico fue un aporte estatal que entregó un descuento y el monto variaba según la cantidad de integrantes del hogar. Fue impulsado en el gobierno del expresidente Gabriel Boric y su última convocatoria fue en agosto de este 2026.

Sin embargo, la actual administración del Presidente José Antonio Kast ya confirmó lo que ocurrirá con el Subsidio Eléctrico el 2027.

¿Habrá nuevas convocatorias del Subsidio Eléctrico en 2027?

El Gobierno presentó un proyecto titulado "Ordenemos la Cuenta", en el que se propuso extender el Subsidio Eléctrico para este 2027.

Esta normativa ya fue discutida y despachada a ley por el Congreso, por lo que el Subsidio Eléctrico se extenderá para todo el 2027.

Según lo informado por el Ministerio de Energía, se mantendrán las mismas condiciones, para que los beneficiarios eviten el alza desmedida de sus cuentas de luz.

De momento no se han entregado detalles del próximo proceso de postulación, pero se espera que sea para el primer semestre del 2027.

Todo sobre Subsidio Eléctrico