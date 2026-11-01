Fatal volcamiento en el Cajón del Maipo: Delegada confirma que ocupantes de la balsa eran 13 integrantes de una familia

01 nov. 2026 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

La delegada presidencial provincial de Cordillera, María Angélica Villadangos, entregó nuevos antecedentes sobre el fatal accidente ocurrido en el río Maipo, en el sector de San José de Maipo, donde una balsa volcó, dejando un saldo de tres personas muertas. En total, eran 13 personas: ocho adultos y cinco menores de edad.

De acuerdo con la autoridad, tres mujeres adultas fallecieron producto de la emergencia. Entre ellas se encuentran la madre y una hermana del guía que iba a bordo de la embarcación. Además, confirmó que no hay más personas desaparecidas y que todos los integrantes del grupo fueron ubicados.

Villadangos también explicó que, según los antecedentes preliminares, la balsa pertenecía al grupo familiar y no era operada por una empresa de turismo. “Hasta donde nosotros tenemos entendido, era del grupo familiar; no es de una empresa ni ilegal ni legal”, señaló.

Sobre las condiciones de seguridad, indicó que los ocupantes llevaban chalecos salvavidas y cascos. Sin embargo, explicó que la balsa no se dio vuelta, "sino que habría frenado, provocando que sus ocupantes salieran despedidos".

Ordenanza municipal y llamado al turismo responsable

La delegada se refirió a las condiciones que establece la ordenanza municipal para efectuar actividades comerciales en el río. “Está permitido bajo la ordenanza de la municipalidad, donde fija seis personas por balsa, un seguro; hay varias condiciones que tienen que ir. Tiene que ir un kayak de seguridad al lado”, explicó.

“Uno de los grandes problemas que tenemos acá es el turismo irresponsable. No solamente en el río”, sostuvo, añadiendo que San José de Maipo es una zona que recibe visitantes y que esperan que las actividades se realicen de manera segura.

Por su parte, Carabineros confirmó que las labores de búsqueda terminaron, luego de que todos los integrantes de la familia fueran ubicados. La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones, por instrucción de la Fiscalía.

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