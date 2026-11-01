Testigo y rescatista de volcamiento de balsa en el Cajón del Maipo: "No es ninguna de las empresas certificadas de la zona"

01 nov. 2026 - 17:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un testigo del volcamiento de una balsa en el río Maipo relató cómo participó en el rescate de uno de los cuerpos de las víctimas del accidente, ocurrido cerca de las 14:00 horas, a la altura del puente mecano, pasando el sector de San Alfonso.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, 13 personas viajaban a bordo de la embarcación cuando, tras avanzar algunos metros, esta se volcó debido al fuerte torrente del río, aumentado por las lluvias. Todos sus ocupantes cayeron al agua (incluyendo el instructor).

Hasta el momento, tres cuerpos han sido rescatados, correspondientes a tres mujeres de entre 20 y 35 años. Además, otras ocho personas llegaron hasta el Hospital del Maipo para constatar lesiones. Además, hay dos desaparecidos.

Testigo participó en el rescate

Alexis Lucero, lugareño, que presenció la emergencia y participó en las labores de rescate, relató a Meganoticias cómo lograron recuperar uno de los cuerpos.

"Una de las empresas certificadas bajó una de las balsas desde arriba y lo sacamos acá en nuestro sector, en nuestro camping", contó.

El testigo también aseguró que la embarcación "no es ninguna de las empresas certificadas de la zona".

Asimismo, explicó que "costó mucho llegar a la cantidad de personas que iban en las balsas".

"Se dice que eran 12 y el guía 13, pero son nada más que especulaciones; ni siquiera Carabineros está bien informado de si aún quedan desaparecidos o ya está todo el mundo rescatado", agregó.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en el sector, con la participación de Carabineros y kayakistas de las empresas certificadas de la zona, quienes se mantienen desplegados para dar con el paradero de las personas que aún podrían permanecer desaparecidas.