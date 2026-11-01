Estudio revela cuánto se paga por el arriendo del TAG durante toda su vida útil: "Forma parte de la eficiencia de su negocio"

01 nov. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un cobro que muchas veces pasa inadvertido en las cuentas de las autopistas podría representar un gasto importante para los automovilistas a lo largo de los años. Se trata del arriendo del dispositivo TAG, cuyo valor mensual alcanza aproximadamente los $740 más IVA.

Así lo plantea un análisis realizado por el ingeniero e investigador en transporte Francisco Fresanrd, quien explicó que este cobro se mantiene de manera permanente mientras los usuarios utilizan las autopistas. Según sus cálculos, el pago acumulado podría alcanzar cerca de $328 mil durante el tiempo de uso del dispositivo.

"El problema es que este pago es a perpetuidad, siempre. Entonces, eso es todos los años", explicó Fresanrd, quien llamó a los automovilistas a revisar sus boletas para identificar cuánto están pagando por el arriendo del TAG.

El investigador cuestionó, además, el valor que se cobra por un dispositivo que, según indicó, tendría un costo considerablemente menor en el mercado. "Si uno encarga ese dispositivo por Temu, con suerte cuesta dos dólares. Entonces, eso es lo que da mucha rabia. O sea, ¿cómo nos están cobrando 300 dólares por algo que cuesta dos dólares?", planteó.

¿Cuánto recaudan las autopistas por el arriendo del TAG?

De acuerdo con las cifras expuestas por el investigador, las concesionarias recaudarían cerca de $3.300 millones mensuales por este concepto, mientras que el Estado recibiría alrededor de $660 millones a través del IVA.

Fresanrd también cuestionó que este gasto sea traspasado a los usuarios, considerando que contar con el dispositivo es obligatorio para circular por las autopistas concesionadas.

"Yo no estoy obligado a que me cobren, o sea, a pagar por ese dispositivo. Pero como si quiero usar la autopista tengo que tenerlo, entonces ahí estoy obligado", sostuvo.

En esa línea, agregó que el TAG representa un beneficio para las propias concesionarias, ya que les permite conocer cuánto utiliza cada persona la infraestructura. "Entonces, eso forma parte de la eficiencia de su negocio. Entonces, ¿por qué es justo que ese costo se lo agreguen al usuario?", cuestionó.

Cuestionamientos a los contratos de concesión

Durante la conversación, el investigador también abordó la extensión de los contratos de las autopistas y los costos que finalmente deben asumir los automovilistas.

Como ejemplo, mencionó el caso de Autopista Central, cuyo contrato original debía finalizar en 2031, pero que ha experimentado distintas ampliaciones de plazo.

Según detalló, entre los cambios realizados en 2019, las obras del túnel Los Ruiz y los acuerdos más recientes, la concesión habría sumado 57 meses adicionales, desplazando su término hasta mediados de 2036.

"En vez de terminar en abril de 2031, estamos terminando a mediados de 2036, es decir, cinco años más vamos a tener que estar pagando todas estas concesiones", afirmó.

Finalmente, respecto de la posibilidad de eliminar el cobro por el arriendo del TAG, el investigador explicó que actualmente está contemplado en la legislación y en los contratos vigentes, por lo que su eliminación requeriría un acuerdo entre las partes.