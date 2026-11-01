"Asesino del tambor" fue sobreseído de últimos crímenes que confesó: ¿Cuáles fueron las razones de la Corte de Valparaíso?

01 nov. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

Hugo Bustamante es uno de los criminales en serie más emblemáticos de la historia de Chile. Se hizo conocido en 2005 como "El asesino del tambor" y en 2020 su nombre volvió a tomar notoriedad tras protagonizar la muerte de Ámbar Cornejo en la comuna de Villa Alemana.

Sin embargo, su prontuario delictual comenzó el año 1996 cuando asesinó a Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, delitos que no confesó hasta el año 2024 y por los que recientemente fue sobreseído por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Para explicar esta situación, Meganoticias Siempre Juntos conversó con el periodista de tribunales Mario Antonio Guzmán, quien aclaró los detalles de la decisión que la familia de las víctimas busca revertir en la Corte Suprema.

¿Por qué fue sobreseído Hugo Bustamante?

De entrada, Guzmán explicó que "los principios legales que facultan a los jueces a establecer condenas tienen que ver especialmente con el principio del tiempo transcurrido, que esa es la prescripción, para decirlo en fácil".

Tras la decisión, los querellantes del caso buscan que la Corte Suprema categorice los crímenes de Bustamante como "homicidios calificados", que tienen 15 años de prescripción, y que "además Hugo Bustamante, al momento de cometer un nuevo crimen, interrumpe la prescripción".

Sin embargo, esto "es complejo porque ya ha habido, a diferencia de otros temas, sí más fallos que respaldan la prescripción porque, en definitiva, los tribunales, o los jueces, sienten que no se pueden hacer cargo de todos los hechos que aparecen de tanto en tanto".

Guzmán señaló que "nuestro país siempre ha sido muy estricto en la aplicación de la prescripción", pero que, tras los crímenes en dictadura, se ha optado por investigar todo y después sobreseer, como por ejemplo se hizo con el Caso Karadima.

"Uno hubiese esperado quizá eso de los tribunales, pero ¿qué es lo que sucede? Es que los hechos que revela o que confiesa Bustamante, además, estaban en el sistema penal antiguo y el sistema penal antiguo ya dejó de funcionar en el país", señaló respecto a por qué no se aplicó este criterio.

Por lo tanto, ahora la Corte Suprema tiene el desafío de determinar si le da la razón a alguno de los querellantes y establecer "que estos crímenes no prescribieron, porque, en definitiva, Bustamante cometió nuevos crímenes que hicieron que ese período se frenara".

Finalmente, con algo de cuestionamiento, Guzmán indicó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso "de alguna u otra manera aplicó, para algunos, la teoría a tabla rasa, pero la Corte de Apelaciones de Valparaíso hace rato está con varios problemas encima".

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