Ingresó de noche a playa no apta para el baño y con ingesta de alcohol: Rescatan a hombre desde el balneario Las Salinas
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre, personal de Policía Marítima, con apoyo de la unidad LSR-4428, perteneciente a la Capitanía de Puerto de Valparaíso, realizó un operativo de búsqueda y rescate de una persona que había desaparecido en el mar, en el sector del balneario Las Salinas, en Viña del Mar.
Tras recibir la alerta, cerca de las 01:30 horas, se activó el procedimiento de emergencia, logrando localizar y rescatar a un hombre de 62 años desde el mar.
Posteriormente, la persona fue atendida y estabilizada por personal del SAMU, para luego ser trasladada hasta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.Ir a la siguiente nota
En el recinto hospitalario permanece consciente y con estado de salud reservado, bajo atención médica.
Jacob Silva, Capitán de Puerto de Valparaíso, señaló al respecto que "gracias al rápido actuar de la policía marítima y nuestras lanchas, pudimos rescatar a un hombre de las aguas".
Cerró expresando que "en esta oportunidad se mezclaron dos riesgos importantes: Ingreso a playa no apta para el baño en horario nocturno y la ingesta de alcohol".
La Autoridad Marítima reitera el llamado a la comunidad a adoptar medidas de autocuidado, evitar ingresar al mar bajo los efectos del alcohol, no bañarse en playas no aptas y respetar las señalizaciones e indicaciones de seguridad del borde costero.
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