"Vamos a continuar con inestabilidad": Meteoróloga de Megatiempo entrega pronóstico para este domingo y qué pasará con las lluvias

01 nov. 2026 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

Noviembre comenzará en Santiago con inestabilidad, pero más débil que la que se temía para el cierre de octubre. Según el pronóstico entregado en Meganoticias Prime por la meteoróloga de Megatiempo, Lisette Aguilera, este domingo se esperan precipitaciones de baja intensidad en la Región Metropolitana, sin el escenario de lluvias fuertes y las tormentas que se anticipaban.

El modelo meteorológico europeo muestra precipitaciones débiles en la región. "Durante la tarde podría aumentar la nubosidad y generarse algunos chubascos aislados", pero no con la intensidad que se esperaba para el sábado, cuando se hablaba de eventos más intensos en un corto período de tiempo.

"Vamos a continuar con inestabilidad", añadió la experta.

¿Cómo estará el tiempo este domingo?

El sábado no se cumplió ese escenario debido a una vaguada costera. Aunque en la mañana hubo lloviznas, a ratos intensas en algunos sectores de la zona central, la nubosidad espesa impidió el paso de los rayos del sol y la superficie no se calentó lo suficiente como para formar nubes convectivas. En cambio, en la zona centro-sur, como San Carlos, en la región de Ñuble, la nubosidad más quebrada permitió el calentamiento y hubo chubascos intensos y tormentas eléctricas.

Un pulso algo más importante de precipitaciones se vería hacia el interior de la región del Maule, en sectores de precordillera y cordillera. Allí, y en las zonas más altas de la cordillera, podrían registrarse tormentas aisladas el domingo, el lunes y el martes. Para los próximos días no se prevé la formación de nubes tornádicas.

El lunes y el martes seguirían con una inestabilidad débil, y se estima que la primavera comenzaría a sentirse con mayor claridad durante la próxima semana. Sin embargo, los especialistas advirtieron que, tras las últimas dos semanas, la inestabilidad podría mantenerse en los próximos meses, por lo que pidieron incorporar en la preparación comunitaria no solo las lluvias repentinas, sino también las tormentas eléctricas.

Las recomendaciones son resguardarse de inmediato al sentir un trueno o ver un relámpago, y extremar la precaución en la cordillera. Con abundante nieve acumulada y suelos saturados, el riesgo de aludes y aluviones no depende solo de la lluvia, y la mejora del tiempo no debe llevar a bajar la guardia en excursiones a la montaña.

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