Clásico universitario 203 del fútbol chileno: Revisa a qué hora juegan Universidad Católica y Universidad de Chile

01 nov. 2026 - 08:19 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva versión del clásico universitario del fútbol chileno se vivirá este domingo cuando Universidad Católica reciba a Universidad de Chile en el Claro Arena por la fecha 26 de la Liga de Primera.

En esta ocasión, a cinco fechas del término del torneo, ambas escuadras llegan necesitadas de sumar de a tres para alcanzar a Colo Colo, líder del campeonato con 58 puntos, mientras que Universidad de Chile y Universidad Católica llegan con 48 y 43 unidades, respectivamente.

Este será el clásico universitario número 203, el segundo del técnico Daniel Garnero y el primero para Fernando Gago en la U. La ventaja históricamente es para los azules con 77 triunfos, mientras que la UC acumula 62 victorias y se registran 63 empates.

¿A qué hora juega Universidad Católica vs. Universidad de Chile?

El duelo se jugará en el Claro Arena a las 12:30 horas de este domingo 1 de noviembre, y el árbitro será Diego Flores Seguel.

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El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium y de manera online por HBO Max.

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