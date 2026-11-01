Hombre muere baleado mientras compartía asado en la vía pública en Lo Espejo: Su hermano y un amigo resultaron heridos

01 nov. 2026 - 06:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió y otros dos resultaron con graves lesiones tras un ataque armado ocurrido en la comuna de Lo Espejo, en el que sujetos que llegaron en un vehículo dispararon contra un grupo que realizaba un asado afuera de un domicilio.

El subprefecto Robert Briones Canales, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas. "Tres hombres compartían un asado cuando llegó un vehículo del que descendieron sus ocupantes, quienes, armados, abrieron fuego contra ellos".

Una de las víctimas falleció en el lugar. Las otras dos fueron trasladadas a un consultorio cercano y luego a un hospital. De acuerdo con la policía, una de ellas se encuentra con riesgo vital, mientras que la otra ya está fuera de riesgo.

Un fallecido y dos heridos tras balacera en Lo Espejo

En el sitio trabajan detectives de la Brigada de Homicidios Sur junto al Laboratorio de Criminalística Central recogiendo evidencias. Briones señaló que hay abundante evidencia balística y que se han detectado cerca de una docena de impactos, aunque aclaró que aún no se tiene la cifra exacta, pues el trabajo recién comienza.

En cuanto a las tres víctimas, dos de ellas son hermanos y el tercero es un amigo de ambos, mientras que el fallecido sería uno de los hermanos, un hombre de 46 años, quien tenía antecedentes por delitos menores.

El oficial también informó de dos vehículos con un principio de incendio, que fue controlado por Bomberos. Según indicó, estos vehículos estarían vinculados al ataque, lo que constituye una de las líneas investigativas que se desarrollan.

Briones precisó que se están tomando numerosas declaraciones, que deberán contrastarse con la revisión de las cámaras de seguridad, considerada fundamental. Por ello, dijo que por ahora no puede entregar certezas sobre lo ocurrido, y agregó que se siguen las imágenes de las cámaras como parte de la investigación.