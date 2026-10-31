"Creemos que está en el mar": Mujer lleva 11 días desaparecida en San Pedro de la Paz

31 oct. 2026 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

Once días han pasado desde que Daisy Jaramillo Lecerf desapareció en San Pedro de la Paz, región de Biobío. Su vehículo fue encontrado junto a sus pertenencias en un sector costero, pero desde entonces no hay noticias sobre su paradero.

Mientras su familia continúa recorriendo distintos puntos de la zona, también pide que no se detengan los operativos y que se entreguen respuestas sobre las diligencias realizadas.

La búsqueda se extendió hacia otras zonas de la costa

Daisy fue vista por última vez durante la madrugada del 20 de octubre, en el sector El Portal, a orillas del mar. Durante los primeros siete días hubo un despliegue de la Armada y personal policial.

Actualmente, tres ONG y buzos que viajaron desde Constitución colaboran en los operativos, distribuidos entre Lota, Arauco y Chivilingo.

Bárbara, hermana de Daisy, manifestó su preocupación por la reducción de los equipos: “Hemos sentido abandono de las instituciones que están buscando a Daisy”. También explicó que pescadores y alcaldes de mar les han señalado que las corrientes podrían llevarla hacia el sur, por lo que consideran necesario revisar sectores de roqueríos y caletas como Punta Lavapié y Romén.

Familia espera respuestas sobre las diligencias

Los cercanos a Daisy también esperan conocer los resultados de las pericias a sus dispositivos electrónicos. Según relató Bárbara, la familia entregó el celular a la PDI al tercer día de búsqueda y el notebook al quinto. Además, solicitaron información sobre sus movimientos bancarios, pero aseguran que todavía no reciben respuestas.

“No sabemos tampoco si hay terceras personas involucradas, si ella llegó aquí a la playa con alguien, si alguien la empujó al mar”, señaló su hermana. También afirmó que las cámaras revisadas no les han entregado información para aclarar qué ocurrió antes de la desaparición, aunque aseguró que "creemos que Daisy está en el mar".

Tras una reunión con Fiscalía, la familia pidió que se retomara el protocolo de búsqueda de la Armada y que se consideraran los sectores que identificaron como prioritarios. Sin embargo, Bárbara contó que les solicitaron esperar hasta el lunes para una nueva reunión. “Yo no quiero esperar más, no quiero esperar nada más porque llevo 11 días parada en esta playa, desde que sale el sol hasta que se esconde”, expresó.

La búsqueda también enfrenta dificultades económicas. Los aportes de familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas que han colaborado a través de redes sociales han permitido financiar el traslado, la alimentación y el combustible de los equipos. Sin embargo, la familia advirtió que solo cuenta con recursos para mantener a las organizaciones hasta el domingo.