Muere Luis Díaz Cid, destacado periodista deportivo y ganador del Premio Nacional 2025

30 oct. 2026 - 14:49 hrs.

¿Qué pasó?

Luis Díaz Cid, reconocido periodista deportivo falleció a los 70 años. El comunicador había recibido en 2025 el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la especialidad.

Trayectoria de Luis Díaz

Nacido el 16 de octubre de 1955 en Angol, Díaz Cid desarrolló gran parte de su carrera en Concepción. Estudió Periodismo en la sede de esa ciudad de la Universidad del Desarrollo y posteriormente trabajó en los diarios El Sur y Crónica, además de desempeñarse en la televisión local.

Durante años también fue corresponsal de Radio Cooperativa en la Región del Biobío, labor que lo convirtió en una de las voces vinculadas a la cobertura deportiva de la zona.

Círculo de Periodistas Deportivos lamentó su fallecimiento

El Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (CPD) comunicó su muerte a través de redes sociales, donde recordó su trayectoria y el reconocimiento que recibió el año pasado.

“Con profundo pesar, compartimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido colega Luis Berardo Díaz Cid (1955–2026), un pilar fundamental del periodismo deportivo en la Región del Biobío y nacional”, publicó la organización.

El CPD dedicó también palabras a sus cualidades personales: “Luis no ha sido solamente un activo socio del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile; no ha sido solamente un compañero de profesión leal y honesto; no ha sido solamente un colega prestigioso por la calidad de su trabajo periodístico. Luis ha sido, ante todo, un buen ser humano. Un hombre de bien”.

La organización cerró su publicación con condolencias para sus familiares, amigos y colegas.

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¿Dónde será el funeral de Luis Díaz Cid?

Los restos del periodista están siendo velados en el Parque Cementerio San Pedro, ubicado en la Ruta 160, en San Pedro de la Paz.

Su funeral se realizará este viernes, después de una misa programada para las 15:00 horas en el mismo recinto.