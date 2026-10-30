Retiro total de fondos de AFC: Estos son los documentos que necesitas

30 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Las personas que ya se encuentran pensionadas y mantienen fondos en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) pueden acceder al retiro total de su Cuenta Individual de Cesantía, un trámite que permite disponer de los ahorros acumulados durante su vida laboral.

Este beneficio también contempla a quienes continúan trabajando como trabajadores o trabajadoras de casa particular, siempre que cumplan con las condiciones correspondientes.

Además del retiro total, existe la posibilidad de traspasar parte o la totalidad de los fondos a una cuenta de ahorro previsional en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). En ese caso, la gestión debe realizarse directamente con la respectiva AFP.

¿Quiénes pueden retirar la totalidad de sus fondos de AFC?

Según las condiciones informadas para este trámite, pueden solicitar el retiro total de su Cuenta Individual de Cesantía las personas afiliadas al Seguro de Cesantía que reciban alguna de las siguientes pensiones:

Pensión de vejez : otorgada por una AFP, ya sea a la edad legal de jubilación o mediante pensión anticipada.

: otorgada por una AFP, ya sea a la edad legal de jubilación o mediante pensión anticipada. Pensión de invalidez : invalidez total acreditada por la AFP o invalidez parcial definitiva cuando se haya liberado el saldo retenido.

: invalidez total acreditada por la AFP o invalidez parcial definitiva cuando se haya liberado el saldo retenido. Pensión de vejez anticipada por trabajo pesado.

Pensión de CAPREDENA: correspondiente a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

Pensión de DIPRECA: otorgada por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

otorgada por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. Pensión del régimen previsional antiguo: pagada por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Pensión por enfermedad terminal: de acuerdo con la Ley N.º 21.309.

Es importante revisar la causal de pensión antes de iniciar la solicitud, ya que no todas las modalidades permiten retirar los fondos acumulados en la cuenta individual.

¿Qué documentos necesitas para retirar los fondos de AFC?

Los antecedentes que se deben presentar varían según la institución que paga la pensión y la situación previsional de cada persona.

Estos son los documentos señalados para cada caso:

Pensión de vejez o invalidez pagada por una AFP: No se requieren documentos adicionales para la solicitud. Si el trámite es presencial, se debe presentar la cédula de identidad vigente.

para la solicitud. Si el trámite es presencial, se debe presentar la cédula de identidad vigente. Pensión de vejez anticipada por trabajo pesado: No se requieren documentos adicionales. Para el trámite presencial, se solicita la cédula de identidad vigente.

No se requieren documentos adicionales. Para el trámite presencial, se solicita la cédula de identidad vigente. Pensión del IPS, CAPREDENA o DIPRECA: Cédula de identidad vigente, última liquidación de pago de la pensión y certificado de resolución de pensión emitido por la institución correspondiente.

Pensión otorgada por una institución extranjera: Certificado de la institución previsional que acredite la calidad de pensionado y la fecha de inicio de la pensión, apostillado o legalizado según corresponda.

En el caso de las pensiones extranjeras, la documentación debe cumplir con las formalidades de apostilla o legalización consular y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, según corresponda.

Antes de realizar el trámite, se recomienda verificar que los documentos estén vigentes y que los certificados incluyan los antecedentes solicitados por la AFC.

¿Quiénes no pueden retirar sus fondos de AFC?

No todas las personas pensionadas tienen derecho a retirar el saldo total de su Cuenta Individual de Cesantía. De acuerdo con los requisitos informados, quedan excluidas las personas que reciben alguna de las siguientes pensiones:

Pensión de invalidez total por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, pagada por una mutualidad o institución correspondiente, como la ACHS, Mutual de Seguridad, IST o ISL.

por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, pagada por una mutualidad o institución correspondiente, como la ACHS, Mutual de Seguridad, IST o ISL. Pensiones de gracia.

Pensiones de reparación o de exonerados políticos.

Pensiones otorgadas a víctimas reconocidas por las comisiones Rettig o Valech.

Pensiones de viudez.

Pensiones preliminares.

Pensión de invalidez parcial definitiva cuando el saldo retenido todavía no ha sido liberado.

Por este motivo, es fundamental identificar correctamente el tipo de pensión antes de presentar la solicitud.

¿Dónde se puede solicitar el retiro total de los fondos?

Las personas que cumplan con los requisitos pueden realizar el trámite a través de dos modalidades:

En línea: ingresando al sitio oficial de la AFC con ClaveÚnica o con la clave de acceso de AFC.

Presencialmente: acudiendo a cualquiera de las sucursales de la Administradora de Fondos de Cesantía.

Quienes no puedan realizar personalmente la gestión tienen la posibilidad de autorizar a otra persona para que actúe en su representación mediante un poder notarial.

¿Se pueden traspasar los fondos a una AFP en lugar de retirarlos?

Sí. Las personas pensionadas también pueden optar por traspasar una parte o la totalidad del saldo de su Cuenta Individual de Cesantía a su cuenta de ahorro previsional en una AFP. Esta alternativa permite destinar los recursos a los ahorros previsionales en lugar de recibirlos directamente. Sin embargo, la solicitud debe gestionarse con la Administradora de Fondos de Pensiones correspondiente.

Antes de elegir entre el retiro y el traspaso, es recomendable revisar las condiciones de cada alternativa y considerar cómo podría influir en la situación previsional de la persona.

En resumen: el retiro total de los fondos de AFC está disponible para las personas pensionadas que cumplan con los requisitos establecidos.

La documentación dependerá del tipo de pensión, mientras que la solicitud puede realizarse por internet o en una sucursal. Para evitar inconvenientes, lo más importante es verificar la causal de pensión y reunir los antecedentes exigidos antes de iniciar el trámite.