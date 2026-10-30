Compensación por expectativa de vida para mujeres: Así puedes recibir el aporte de manera automática

30 oct. 2026 - 07:00 hrs.

Las mujeres pensionadas en Chile pueden acceder a un beneficio previsional destinado a reducir las diferencias en los montos de las pensiones respecto de los hombres. Se trata de la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV), un aporte que se entrega automáticamente a quienes cumplen con las condiciones establecidas.

La medida busca compensar parte de la diferencia que se produce al calcular las pensiones, considerando que las mujeres tienen, en promedio, una mayor expectativa de vida y, por lo tanto, sus ahorros previsionales deben financiar más años de jubilación.

El beneficio comenzó a pagarse en enero de 2026 y se entrega junto con la pensión autofinanciada. Para saber si corresponde recibirlo, las interesadas pueden realizaruna consulta en línea utilizando su RUN y fecha de nacimiento.

¿Quiénes pueden recibir la Compensación por Expectativa de Vida?

El beneficio está dirigido a mujeres de 65 años o más que cumplan con los requisitos previsionales establecidos.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Tener 65 años o más.

Haber cotizado y recibir o haber recibido una pensión de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros de vida.

de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros de vida. Contar con una pensión basada en cotizaciones obligatorias, incluidas las que correspondan a aportes de la trabajadora y de su empleador al Seguro Social Previsional (SSP), según las condiciones aplicables.

Estar afiliada y contar con al menos una cotización destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años, salvo las excepciones contempladas en la normativa.

Cumplir con las condiciones relacionadas con la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

La normativa contempla una excepción a la exigencia de cotización antes de los 50 años para las mujeres pensionadas o afiliadas al sistema del Decreto Ley N.º 3.500 con anterioridad al 1 de agosto de 2025.

Cumplir 65 años es una condición relevante para acceder al pago, incluso en los casos de mujeres que se pensionaron antes de esa edad.

¿Cómo consultar con el RUT si corresponde el beneficio?

Las mujeres interesadas pueden revisar si cumplen con los requisitos mediante los canales habilitados para consultar la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal oficial de ChileAtiende y buscar el trámite de Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para las mujeres.

Ingresar el RUN y la fecha de nacimiento para consultar si se cumplen las condiciones de acceso.

de acceso. Si la respuesta indica que corresponde el beneficio, ingresar con ClaveÚnica para conocer el monto y revisar el detalle.

Descargar la resolución, documento oficial que informa el resultado de la evaluación y la forma en que se calculó la compensación.

También es posible realizar la consulta a través de una videoatención de ChileAtiende, llamando al 101 o acudiendo presencialmente a una sucursal con la cédula de identidad.

Quienes se encuentren fuera de Chile pueden comunicarse al +56 4 4236 20 00, de acuerdo con los horarios de atención informados por la institución.

¿Cuánto dinero entrega la compensación?

El monto se calcula en Unidades de Fomento (UF) y depende de las condiciones previsionales de cada beneficiaria. La compensación tiene un mínimo de 0,25 UF.

En el caso de las pensionadas por vejez bajo el Decreto Ley N.º 3.500, el porcentaje del beneficio depende de la edad a la que se pensionaron, según la siguiente escala:

Edad al pensionarse Porcentaje de compensación

65 años 100%

64 años 75%

63 años 50%

62 años 25%

61 años 15%

60 años 5%

Estos porcentajes corresponden a la escala establecida para los casos señalados y no representan un monto en pesos aplicable por igual a todas las mujeres. El valor final depende de las condiciones y antecedentes previsionales de cada beneficiaria.

Para las mujeres que se pensionaron antes del 1 de enero de 2026, sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el porcentaje se determina considerando la edad que tenían a esa fecha y la escala correspondiente.

En el caso de las pensionadas por trabajo pesado, el cálculo contempla la edad al 1 de enero de 2026 y los años de rebaja de edad que correspondan por esa condición.

¿Es necesario postular para recibir el beneficio?

No. La Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida se concede automáticamente a las mujeres que cumplen con los requisitos, por lo que no es necesario presentar una solicitud.

Los pagos comenzaron en enero de 2026 para las beneficiarias que tenían 65 años o más a esa fecha. Las demás mujeres pueden acceder al pago una vez que cumplen la edad exigida y reúnen las condiciones establecidas.

El aporte se paga junto con la pensión autofinanciada y constituye renta. Por este motivo, está sujeto a las reglas aplicables en materia de impuestos y cotizaciones de salud, y puede influir en la evaluación de otros beneficios previsionales.

Además, el Instituto de Previsión Social (IPS) revisa mensualmente el cumplimiento de los requisitos, por lo que el monto, la concesión o la continuidad del pago pueden variar.

¿Se puede perder la compensación?

Sí. La normativa contempla distintas situaciones que pueden afectar la continuidad del beneficio. Entre ellas, el pago puede interrumpirse si la beneficiaria permanece fuera del país durante más de 180 días, continuos o discontinuos, dentro de un mismo año calendario.

También puede suspenderse si no cobra el beneficio durante seis meses consecutivos. Asimismo, la compensación puede extinguirse en caso de fallecimiento.

Todo sobre Dato útil

Por otra parte, si al sumar la compensación y otros beneficios a la pensión se alcanza o supera el monto de la pensión mínima garantizada, puede dejar de corresponder la Garantía Estatal, dado que se aplica el beneficio de mayor monto conforme a las reglas vigentes.

La recomendación para las pensionadas es revisar su situación particular a través de los canales oficiales de ChileAtiende y consultar la resolución correspondiente para conocer el monto y las condiciones específicas de su compensación.