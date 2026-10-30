Operativo en la Pequeña Caracas: Decomisan más de 26 carros de comida y detienen a sujetos por drogas

30 oct. 2026 - 00:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo conjunto de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Seguridad Municipal se realizó durante la noche del jueves en el sector conocido como Pequeña Caracas, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. El procedimiento contempló cerca de 100 fiscalizaciones en distintos puntos estratégicos del sector.

Durante el despliegue, las autoridades decomisaron más de 26 carros de comida que no contaban con certificación sanitaria de la Seremi de Salud. Además, se fiscalizaron vehículos y personas, y se cursaron infracciones relacionadas con el comercio ambulante y la actividad ilegal en la vía pública.

Uno de los principales resultados del procedimiento fue la incautación de aproximadamente un kilo de cannabis y la detención de al menos dos personas por un procedimiento asociado a drogas. Según explicaron desde la PDI, las diligencias se concentraron en un punto de comercialización identificado previamente en calle Toro Mazote.

A estos resultados se sumaron detenciones de personas que mantenían órdenes pendientes con la justicia y la identificación de 50 personas que presentaban infracciones relacionadas con su situación migratoria.

Asimismo, durante el operativo fue detenido un hombre que agredió a un funcionario de Seguridad Municipal, a quien mordió en uno de sus brazos. Desde el municipio señalaron que se realizarán las acciones correspondientes para atender al trabajador y adoptar las medidas judiciales respectivas.

La directora de Seguridad Municipal de Estación Central destacó los resultados de la intervención y precisó que los carros de comida decomisados serán destruidos por personal de Aseo y Ornato, debido a que no contaban con las certificaciones sanitarias correspondientes.

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