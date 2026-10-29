Adulta mayor fue atropellada por bus RED en calle Bandera: Debió ser trasladada a la exposta Central

29 oct. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, una adulta mayor resultó atropellada por un bus RED en la calle Bandera, en pleno centro de Santiago, lo que motivó la llegada de personal policial y de emergencias.

Según información proporcionada por Carabineros, el hecho ocurrió a eso de las 12:30 horas, justo en el sector donde comenzaron a recircular buses del transporte público.

El estado de salud de la víctima

La institución policial destacó que la víctima resultó con lesiones, por lo que tuvo que ser trasladada a la exposta Central para ser evaluada por los especialistas.

Por el momento, se desconoce las circunstancias en que la mujer fue impactada por la máquina.

En medio del operativo, TransporteInforma indicó la suspensión del tránsito en Bandera con Huérfanos, el que más tarde se habría normalizado.

El episodio ocurrió en donde hace menos de un mes empezaron a recircular buses del transporte público, los que actualmente deben desplazarse a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

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