Detienen a mujer de 22 años acusada de amenazar de muerte al Presidente Kast por redes sociales

29 oct. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves a una mujer de 22 años, acusada de amenazar de muerte al Presidente José Antonio Kast mediante redes sociales.

El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Chillán, en coordinación con Cibercrimen Metropolitana y a partir de colaboración internacional.

Amenazas en redes sociales

De acuerdo al prefecto Nelson Contreras Irrazabal, jefe de la Prefectura Ñuble de la PDI, la investigación comenzó tras recibir antecedentes sobre amenazas contra el mandatario "a través de la aplicación Meta".

Según el detective, las alertas apuntaban a un perfil de Instagram, en donde "una persona realizaba amenazas directas de muerte hacia el presidente de la República".

Detención de la sospechosa

Las primeras diligencias permitieron ubicar a la mujer, quien mantenía en su poder un teléfono celular con el perfil utilizado para realizar las publicaciones.

El contenido hallado en el aparato también aludía "a una visita que realizaba el presidente a la región (de Ñuble), con ocasión de la inauguración del Instituto Teletón", agregó el prefecto.

"Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía", señaló, tras detallar las acciones realizadas por los detectives.

Finalmente, Contreras informó que se dispuso que la detenida pase el viernes a control de detención, instancia en la que se revisarán las eventuales medidas cautelares.

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