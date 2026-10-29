Confirman que el papa León XIV recibirá al Presidente Kast la próxima semana en el Vaticano

29 oct. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

El papa León XIV recibirá en audiencia al Presidente de Chile, José Antonio Kast, el próximo miércoles 4 de noviembre en el Vaticano. Así lo confirmó este jueves la Santa Sede.

Los detalles de la visita del Presidente Kast

La cita está programada para las 09:00 horas de Italia en el Palacio Apostólico. Quince minutos antes, el jefe de Estado chileno será recibido por autoridades vaticanas en el Patio de San Dámaso, un espacio que se reserva para las visitas de Estado.

La audiencia se realizará en la antesala de una importante agenda del pontífice. Dos días después, el 6 de noviembre, León XIV emprenderá su primer viaje apostólico a Latinoamérica desde que fue elegido.

La gira por Sudamérica

La gira se extenderá hasta el 17 de noviembre y lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú. En este último país, además, el papa posee la nacionalidad, producto de los años que vivió allí como misionero y obispo.

El encuentro con Kast se produce, además, en un contexto particular para la salud del sumo pontífice. El Gobierno chileno expresó recientemente sus deseos de pronta recuperación al papa, luego de que se le diagnosticara un tipo de cáncer de pulmón, del cual ya fue operado.

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